Katılımevim'in satılacağı yönündeki iddialar son günlerde gündemde öne çıkan başlıklardan biri oldu. Özellikle yatırımcılar “ Katılımevim satılacak mı?” ve “ Katılımevim satılıyor mu?” sorularına yanıt ararken, şirketle ilgili olası satış sürecine ilişkin resmi bir açıklama olup olmadığı araştırılıyor. İşte Katılımevim hakkında merak edilen son gelişmeler...

KATILIMEVİM SATILIYOR MU? TERA GRUBU'NDAN DİKKAT ÇEKEN DEVİR HAMLESİ

Katılımevim satılıyor mu, Katılımevim satılacak mı? Tasarruf finansman sektörünün önemli şirketlerinden Katılımevim hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tera Grubu şirketleri, Pusula Finans Holding ve bünyesinde bulunan şirketlerin paylarının devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada, potansiyel işlem kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman'ın yanı sıra Pusula Portföy Yönetimi ve Pusula Yatırım Menkul Değerler'deki payların devrinin de değerlendirildiği belirtildi.

KATILIMEVİM SATILIYOR MU?

Tera Grubu şirketlerinin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerini devralmasına ilişkin görüşmelerin başlaması, Katılımevim'in geleceğine ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KAP'a yapılan açıklamaya göre görüşmeler kapsamında Pusula Finans Holding'in yanı sıra holding bünyesindeki şirketlerde bulunan payların devri de değerlendiriliyor. Bu şirketler arasında Katılımevim Tasarruf Finansman da bulunuyor.

Ancak mevcut aşamada sürecin tamamlanmış bir satış işlemi olmadığına dikkat çekiliyor. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, olası devrin gerçekleşebilmesi için gerekli yasal ve düzenleyici süreçlerin de tamamlanması gerekiyor.

KATILIMEVİM DEVRİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Tera Grubu'nun finans sektöründeki büyüme stratejisi kapsamında başlatılan görüşmeler, Pusula Finans Holding ve bağlı şirketlerin paylarının devralınmasını kapsıyor.

Potansiyel işlem çerçevesinde Katılımevim Tasarruf Finansman'daki payların devri de masaya geldi. Bunun yanında Pusula Portföy Yönetimi ve Pusula Yatırım Menkul Değerler'deki payların devrine ilişkin görüşmelerin de yürütüldüğü bildirildi.

Söz konusu gelişme, özellikle Katılımevim yatırımcıları ve şirketin faaliyetlerini takip eden vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

TERA GRUBU KATILIMEVİM'İ Mİ ALACAK?

Tera Grubu şirketlerinin Pusula Finans Holding ve bağlı şirketleri devralmak için görüşmelere başlaması, “Tera Grubu Katılımevim'i satın alacak mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Ancak yapılan açıklamada işlemin kesinleştiğine ilişkin bir bilgi yer almıyor. Şirketlerin pay devrine yönelik görüşmelerinin sonucuna göre sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

Dolayısıyla şu aşamada Katılımevim'in kesin olarak satıldığını söylemek yerine, şirketin de dahil olduğu olası bir pay devri için görüşmelerin sürdüğünü belirtmek gerekiyor.

KATILIMEVİM DEVRİNDE SPK VE BDDK SÜRECİ

Potansiyel devralma işleminin gerçekleşebilmesi için ilgili düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, işlemin tamamlanabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle görüşmelerin tamamlanmasının ardından ilgili kurumların değerlendirme süreci de Katılımevim'in olası devir işleminde önemli bir aşama olacak.

KATILIMEVİM SATILACAK MI?

Katılımevim'in satılıp satılmayacağı konusunda şu an için kesinleşmiş bir işlem bulunmuyor. KAP'a yapılan açıklama, Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin paylarının devralınmasına yönelik görüşmelerin başladığını ortaya koyuyor.

Katılımevim Tasarruf Finansman'ın da söz konusu görüşmeler kapsamında yer alması nedeniyle süreç yatırımcılar ve sektör tarafından yakından takip ediliyor. Görüşmelerin sonucunun ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından Katılımevim'in ortaklık yapısında değişiklik olup olmayacağı kesinlik kazanacak.