TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor’da başkanlık görevinde değişiklik yaşandı. Kulüp Başkanı Cevat Şenkardeşler’in bazı yönetim kurulu üyelerinin istifasını istemesinin ardından Kastamonuspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Şenkardeşler’in görevden alındığı ve kulüp başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Paflak’ın getirildiği duyuruldu. Peki, Kastamonuspor yeni başkanı Mert Paflak kimdir? Cevat Şenkardeşler neden görevden alındı? İşte detaylar...

KASTAMONUSPOR YENİ BAŞKANI MERT PAFLAK KİMDİR?

Kastamonuspor Kulüp Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Paflak getirildi.

Mert Paflak, Cevat Şenkardeşler’in başkanlık döneminde Kastamonuspor Yönetim Kurulu içerisinde Asbaşkan olarak görev yapıyordu. Cevat Şenkardeşler’in yaptığı açıklamada Mert Paflak’ın da istifasının istendiği duyurulmuştu.

Kastamonuspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamanın ardından ise kulüp başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyesi Mert Paflak’ın getirildiği bildirildi.

Verilen bilgilere göre Mert Paflak’ın Kastamonuspor’daki yeni görevi kulüp başkanlığı oldu.

CEVAT ŞENKARDEŞLER NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Kastamonuspor Yönetim Kurulu açıklamasında, Cevat Şenkardeşler’in kulüp başkanlığı görevine yönetim kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda son verildiği belirtildi.

Açıklamada, 22 Temmuz 2026 tarihinde görevi devralan yönetim kurulunun Cevat Şenkardeşler ile birlikte göreve başladığı ifade edildi. Yönetim Kurulu, geçen süreçte Şenkardeşler’in Yönetim Kurulu’na, Kastamonu kamuoyuna ve GMG Kastamonuspor camiasına vermiş olduğu söz ve taahhütleri yerine getiremediğinin görüldüğünü belirtti.

Ayrıca Şenkardeşler’in kulübü başkanlık makamının gerektirdiği sorumluluk ve temsil anlayışıyla yönetemediği ve bundan sonraki süreçte de camianın menfaatlerine gereken katkıyı sağlayamayacağı yönünde Yönetim Kurulu’nda ortak kanaat oluştuğu ifade edildi.

Bu gelişmeler üzerine konu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirildi ve yapılan oylama sonucunda Cevat Şenkardeşler’in kulüp başkanlığı görevinin sona erdirilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu açıklamasında, alınan tüm kararların ve yapılan işlemlerin kulüp tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun şekilde ve Yönetim Kurulu’nun yetkileri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

ŞENKARDEŞLER, ÜÇ YÖNETİCİNİN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Cevat Şenkardeşler, Kastamonuspor’da yaşanan gelişmelerin ardından Sportif Direktör Şakir Akın’ın görevine tek taraflı olarak son verildiğini açıklamıştı.

Şenkardeşler ayrıca Asbaşkan Mert Paflak ile yönetim kurulu üyeleri Sanıl Ahu Bahar ve Cengiz Özyurt’un da istifalarını istediğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından Kastamonuspor Yönetim Kurulu tarafından yazılı açıklama yapıldı ve Cevat Şenkardeşler’in kulüp başkanlığı görevine son verildiği bildirildi.

KASTAMONUSPOR YÖNETİM KURULU AÇIKLAMASI

Kastamonuspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama aynen şöyle:

"Sayın Cevat Şenkardeşler'in bugün kamuoyuna yapmış olduğu açıklama ve bildirimler üzerine, GMG Kastamonuspor Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. 22 Temmuz 2026 tarihinde devraldığımız GMG Kastamonuspor Kulübü Yönetim Kurulu görevine Sayın Cevat Şenkardeşler ile birlikte başlamış bulunmaktaydık. Göreve başladığımız tarihten bugüne kadar geçen süreçte Sayın Cevat Şenkardeşler'in, Yönetim Kurulumuza, Kastamonu kamuoyuna ve GMG Kastamonuspor camiasına vermiş olduğu söz ve taahhütleri yerine getiremediği görülmüştür. Bununla birlikte, kulübümüzü başkanlık makamının gerektirdiği sorumluluk ve temsil anlayışıyla yönetemediği ve bundan sonraki süreçte de camiamızın menfaatlerine gereken katkıyı sağlayamayacağı yönünde Yönetim Kurulumuzda ortak bir kanaat oluşmuştur. Bu gelişmeler üzerine konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmiş ve yapılan oylama sonucunda, Sayın Cevat Şenkardeşler'in kulüp başkanlığı görevinin sona erdirilmesine Yönetim Kurulumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir. Söz konusu süreçte alınan tüm kararlar ve yapılan işlemler, kulüp tüzüğümüzün ilgili hükümlerine uygun şekilde ve Yönetim Kurulumuzun yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kulüp tüzüğümüz ve Yönetim Kurulu kararımız doğrultusunda, GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mert Paflak getirilmiştir. Dolayısıyla Sayın Cevat Şenkardeşler tarafından bugün yapılan açıklamalarda yer alan; kulübümüz adına görevden alma, istifa talep etme, temsil veya yönetim yetkisi kullanma mahiyetindeki ifadelerin GMG Kastamonuspor Yönetim Kurulu adına alınmış herhangi bir kararı yansıtmadığını özellikle kamuoyunun bilgisine sunarız. GMG Kastamonuspor Yönetim Kurulu olarak bundan sonraki süreçte tek önceliğimiz; kulübümüzü hak ettiği şekilde temsil etmek, mevcut mali ve idari sorunları ivedilikle çözüme kavuşturmak ve Kastamonuspor'u yeniden sportif başarıya taşıyacak güçlü ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Bu kapsamda kamuoyumuzun yakından takip ettiği transfer tahtasının açılması ve kulübümüzün mevcut borç yükünün azaltılması konusunda önemli ve olumlu adımlar atılmış olup, çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Hiçbir kişisel tartışmanın, polemiğin veya bireysel hesabın GMG Kastamonuspor'un menfaatlerinin önüne geçmesine izin vermeyeceğimizi, Yönetim Kurulumuzun görevine birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiğini saygıyla kamuoyuna bildiririz."