Kastamonu okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

26 Şubat Perşembe Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu Beyaza Bürünüyor: Kar ve Buzlanma Uyarısı

Kastamonu genelinde perşembe günü başlayacak yağışlı hava, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kar yağışına dönüşecek. Özellikle yüksek kesimlerde ve Ilgaz Dağı geçidinde ulaşımı zorlaştıracak kış şartlarına karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Kar Yağışı ve Sert Rüzgar

Perşembe günü Kastamonu'da gökyüzü tamamen kapanacak. Yağışların sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlaması, öğleden itibaren ise kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 2°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -3°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %65 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgar (saatte 15-20 km) nedeniyle hissedilen sıcaklık gün boyu dondurucu seviyelerde kalacak.

27 Şubat Cuma: Dondurucu Soğuk ve Şiddetli Ayaz

Haftanın son iş gününde kar yağışı etkisini azaltarak şehri terk ediyor; ancak bulutların dağılmasıyla birlikte Kastamonu dondurucu bir ayaza teslim olacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 0°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -8°C

• Detay: Yağış ihtimali %15'e gerilerken, gece saatlerinde sıcaklıklar keskin bir düşüş yaşayacak. Nem oranının düşmesiyle birlikte kuru soğuk ve kuvvetli don olayı bekleniyor.

Kastamonulu Sürücülere Uyarı: Özellikle Ilgaz Dağı geçidini kullanacak olan sürücülerin yoğun kar ve tipi riskine karşı zincir bulundurması hayati önem taşımaktadır. Şehir merkezindeki ara sokaklarda ve köprülerde oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı yayaların ve sürücülerin azami dikkat göstermesi tavsiye edilir.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.