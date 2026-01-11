Kastamonu okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Kastamonu'da okul yok mu (KASTAMONU VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

12 Ocak Pazartesi Kastamonu okullar tatil mi, Kastamonu'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Hava durumu raporlarının ardından Kastamonu Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

KASTAMONU HAVA DURUMU

Kastamonu Hava Durumu Raporu: Batı Karadeniz'de Yoğun Kar ve Fırtına Uyarısı

Kastamonu, 12 Ocak 2025 itibarıyla Karadeniz üzerinden gelen nemli ve dondurucu soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sahil kesimlerinde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ve yüksek rakımlarda ise yoğun kar yağışının beklendiği bir hafta öngörülmektedir. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde yoğun kar yağışı etkili olacak. Gündüz sıcaklığın 4 derece, gece ise sıfırın altında 1 derece olması tahmin edilmektedir. Yüzde 96 nem oranı, karın tutma hızını ve yoğunluğunu artırarak kısa sürede kar kalınlığının yükselmesine yol açacaktır.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının şiddetini artırması ve rüzgarın saatte 30 kilometreyi aşan hızıyla tipiye dönüşmesi bekleniyor. Kastamonu-Çankırı kara yolu üzerindeki Ilgaz Geçidi'nde ulaşımın bu durumdan ciddi şekilde etkilenmesi tahmin edilmektedir. Gece saatlerinde sıcaklıkların eksi 8 derecelere kadar düşmesiyle birlikte yollarda kuvvetli buzlanma yaşanacaktır. Kastamonu'nun geçmiş meteorolojik kayıtlarında, Ocak ortasında eksi 15 dereceyi aşan soğukların yaşandığı bilinmektedir. Mevcut hava sistemi, sahil ilçelerinden iç kesimlere kadar geniş bir alanda dondurucu etkisini hissettirecektir.

14 ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışının yer yer devam edeceği, ancak dondurucu ayazın kente yerleşeceği öngörülüyor. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu sistem boyunca vatandaşların çatı sarkıtlarına, kaygan zeminlere ve zirai don riskine karşı uyanık olmaları gerekmektedir. Özellikle orman köylerinde yaşayan vatandaşların enerji kesintilerine ve yol kapanmalarına karşı temel ihtiyaçlarını stoklamaları önerilmektedir. Kastamonu Belediyesi ve İl Özel İdare ekiplerinin kar temizleme çalışmaları için 24 saat esasına göre görev yapacağı, sürücülerin ise kış lastiği ve zincir olmadan trafiğe çıkmamaları gerektiği önemle hatırlatılmaktadır.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.