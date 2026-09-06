Kasımpaşa Amedspor CANLI İZLE! Amedspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki mücadele için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Karşılaşma öncesinde gözler sahadaki mücadeleye çevrildi. Peki, Amedspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Kasımpaşa Amedspor canlı izleme ekranına dair detaylar...

KASIMPAŞA AMEDSPOR CANLI İZLE!

Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Süper Lig mücadelesi bugün ekranlara gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve başlama saati merak ediliyor.

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Amedspor maçı beIN SPORTS 1 kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Kasımpaşa ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Kasımpaşa Amedspor maçı, 6 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA AMEDSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Karşılaşmaya İstanbul'daki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Maç öncesinde mücadele için geri sayım devam ediyor.