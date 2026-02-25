Kasım Garipoğlu'nun partisine hangi ünüler katıldı, Deren Talu, Derin Talu, Merve Taşkın katıldı mı? Kasım Garipoğlu'nun temizlikçi ne açıklama yaptı?

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu dosyasında dikkat çeken bir ifade daha ortaya çıktı. Yalıda düzenlenen partilerle ilgili konuşan temizlikçinin sözleri, sosyal medyada ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Özellikle bazı tanınmış isimlerin partilere katıldığı iddiası gündemin ilk sıralarına taşındı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM GARİPOĞLU'NUN PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜLER KATILDI?

Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu ve Zeynep Alkan. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen partilere katıldığı iddia edilen isimler temizlikçinin ek ifadesinde bu şekilde sıralandı. İfadeye göre, bu isimlerin yanı sıra temizlikçinin hatırlayamadığı başka davetliler de partilere katıldı.

KASIM GARİPOĞLU'NUN TEMİZLİKÇİSİ NE AÇIKLAMA YAPTI?

Temizlikçi, ek ifadesinde Garipoğlu'nun yalısında sık sık partiler düzenlendiğini belirtti. Bu partilere birçok davetlinin katıldığını söyleyen temizlikçi, özellikle bazı ünlü isimlerin organizasyonlarda yer aldığını ifade etti. "Partilere Şevval Şahin, Derin Talu, Deren Talu, Gökmen Kadir Şeynova, Ayşegül Şeynova, Merve Taşkın, Elis Sakıçoğlu, Zeynep Alkan ve ismini hatırlayamadığım birçok davetli katılırdı." sözleriyle partilere katılan isimleri açıkladı.

MERVE TAŞKIN ŞU AN NEREDE?

Merve Taşkın hakkında İstanbul'da yürütülen "uyuşturucu" ve "fuhuş" soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre Merve Taşkın'ın Türkiye'den ayrılarak Bali'ye gittiği öğrenildi.

KASIM GARİPOĞLU OLAYI NEDİR?

Kasım Garipoğlu, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı. Soruşturma sürecinde Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen partiler mercek altına alındı. Yalıda yapılan organizasyonlara kimlerin katıldığına dair detaylar, temizlikçinin ek ifadesiyle gündeme geldi. Soruşturma kapsamında hem parti organizasyonları hem de iddialar doğrultusunda adı geçen kişilerle ilgili süreç devam ediyor.