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Kasım ayı kira artış oranı açıklandı SON DAKİKA! Kasım kira artış zammı ne kadar, yüzde kaç?

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Kasım ayı kira artış oranı açıklandı SON DAKİKA! Kasım kira artış zammı ne kadar, yüzde kaç?
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Ekim ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yüzde 2,58 artarak yıllık 29,77 olarak açıklandı. Peki, Kasım kira artış zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım ayı kira artış oranı haberimizde.

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahiplerinin beklediği kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte konut ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış tavanı da netleşti. Ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,58, yıllık enflasyon ise yüzde 29,77 olarak gerçekleşirken, kasım ayı kira artış oranı yüzde 31,23 oldu. Peki, 2026 Kasım ayında kira zammı nasıl hesaplanacak? Detaylar...

KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kasım ayında yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken yıllık bazda yüzde 29,77 seviyesinde gerçekleşti. Kira artışında esas alınan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ise yüzde 31,23 oldu.

Buna göre kasım ayında sözleşmesi yenilenen konut ve çatılı iş yeri kiralarına yasal sınırlar çerçevesinde en fazla yüzde 31,23 oranında zam yapılabilecek. Taraflar bu oranın altında bir artışta anlaşabilecek.

KASIM AYI KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı, Türk Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak hesaplanıyor. Kasım 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar için bu oran yüzde 31,23 olarak uygulanacak.

Yeni kira bedelini hesaplamak için mevcut kira tutarı yüzde 31,23 ile çarpılıyor. Elde edilen zam tutarı mevcut kira bedeline ekleniyor.

Kira artış hesaplama formülü:

Zam tutarı: Mevcut kira × 31,23 / 100

Yeni kira bedeli: Mevcut kira + Zam tutarı

10 BİN TL, 15 BİN TL VE 20 BİN TL KİRA ÖDEYENLERİN YENİ KİRASI NE KADAR OLACAK?

Kasım 2026 kira artış oranı olan yüzde 31,23'e göre örnek kira hesaplamaları şöyle:

- 10.000 TL kira: 3.123 TL zamla birlikte yeni kira 13.123 TL olacak.

- 15.000 TL kira: 4.684,50 TL zamla birlikte yeni kira 19.684,50 TL olacak.

- 20.000 TL kira: 6.246 TL zamla birlikte yeni kira 26.246 TL olacak.

- 25.000 TL kira: 7.807,50 TL zamla birlikte yeni kira 32.807,50 TL olacak.

- 30.000 TL kira: 9.369 TL zamla birlikte yeni kira 39.369 TL olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Ekim 2026 döneminde kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,49 olarak açıklanmıştı. Kasım ayında ise TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerinin ardından bu oran yüzde 31,23'e geriledi.

Böylece kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek konut ve iş yeri kiracıları için uygulanabilecek artış tavanı, bir önceki aya göre 0,26 puan düşmüş oldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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