Kasım ayı kaç çekiyor, Kasım 30 mu çekiyor 31 mi çekiyor ve 2026 Kasım ayı hangi gün bitiyor? Kasım ayının gün sayısı, hangi ayların 30 hangi ayların 31 çektiği, ayların gün sayısını hatırlamanın pratik yolları ve Kasım ayına dair merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

KASIM AYI KAÇ ÇEKİYOR?

Kasım ayı 30 gün çekiyor. Günümüzde dünyanın büyük bölümünde kullanılan Miladi takvime göre Kasım, yılın 11'inci ayı olup her yıl sabit olarak 30 günden oluşuyor. Artık yıl olsun ya da olmasın Kasım ayının gün sayısı değişmiyor. Gün sayısı yıldan yıla değişen tek ay Şubat oluyor.

Bu nedenle takvimlerde 31 Kasım diye bir tarih bulunmuyor. Kasım ayının son günü her yıl 30 Kasım oluyor ve ertesi gün 1 Aralık ile yeni aya geçiliyor.

KASIM 30 MU ÇEKİYOR 31 Mİ?

Kasım ayı 31 değil, 30 çekiyor. Özellikle maaş günleri ve ödeme tarihlerini hesaplayanlar arasında sık sorulan bu sorunun cevabı her yıl aynı. Kasım ayından önce gelen Ekim ayı 31 gün, Kasım'dan sonra gelen Aralık ayı ise yine 31 gün çekiyor. Kasım, bu iki 31 günlük ayın arasında yer alan 30 günlük bir ay.

2026 KASIM AYI HANGİ GÜN BİTİYOR?

2026 yılında Kasım ayı 1 Kasım Pazar günü başladı. Ay, 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. 1 Aralık 2026 Salı günü ise yılın son ayı olan Aralık'a girilecek.

2026 Kasım ayında toplam 30 gün bulunuyor. Bu günlerin 21'i hafta içi, 9'u ise hafta sonu günlerinden oluşuyor. Ay içinde 5 pazar, 5 pazartesi ve 4'er salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü yer alıyor.

HANGİ AYLAR 30, HANGİ AYLAR 31 ÇEKİYOR?

Miladi takvimde yılın 12 ayı farklı gün sayılarına sahip. Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Ağustos, Ekim ve Aralık ayları 31 gün çekiyor. Nisan, Haziran, Eylül ve Kasım ayları ise 30 gün çekiyor.

Şubat ayı ise normal yıllarda 28 gün, dört yılda bir gelen artık yıllarda ise 29 gün çekiyor. 2026 artık yıl olmadığı için bu yıl Şubat 28 gün sürdü. Bir sonraki artık yıl 2028 olacak ve Şubat ayı o yıl 29 gün çekecek.

AYLARIN KAÇ ÇEKTİĞİ NASIL HATIRLANIR?

Ayların kaç gün çektiğini hatırlamanın en bilinen yolu yumruk yöntemi. Bu yöntemde el yumruk yapılarak parmak eklemlerinin oluşturduğu çıkıntılar ve aralarındaki çukurlar kullanılıyor. Serçe parmağın ekleminden başlanarak Ocak ayı çıkıntıya, Şubat çukura, Mart çıkıntıya denk getiriliyor ve bu şekilde devam ediliyor.

Çıkıntıya denk gelen aylar 31 gün, çukura denk gelen aylar ise 30 gün çekiyor. Şubat ise bu kuralın istisnası olarak 28 ya da 29 gün sürüyor. İşaret parmağının eklemine Temmuz geldiğinde yeniden serçe parmaktan başlanıyor ve Ağustos da çıkıntıya denk geliyor. Bu nedenle Temmuz ve Ağustos art arda 31 gün çeken iki ay oluyor. Bu yöntemde Kasım ayı çukura denk geldiği için 30 gün çekiyor.

KASIM AYININ ADI NEREDEN GELİYOR?

Türkçede kullanılan Kasım adının kökeni, halk takviminde yılın iki mevsime ayrılmasına dayanıyor. Halk takviminde yıl, Hıdırellez ile başlayan Hızır günleri ve Kasım günleriyle başlayan kış dönemi olarak ikiye ayrılıyordu. Kasım günleri, eski takvimle 26 Ekim'e denk gelen tarihte başlıyor ve kış mevsiminin habercisi olarak kabul ediliyordu. Ayın adı da bu geleneğe dayanıyor.

Kasım ayının adı 1945 yılında yapılan düzenlemeyle resmi takvimde yerini aldı. Daha önce bu ay Teşrinisani olarak adlandırılıyordu.

KASIM AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ

Kasım ayı Türkiye'de birçok önemli günü barındırıyor. 10 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü olarak her yıl saygıyla anılıyor. 24 Kasım ise Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.

Eğitim takviminde de Kasım ayı önemli bir yere sahip. Birinci dönem ara tatili genellikle Kasım ayının ortasına denk geliyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulandı.

KASIM AYI MAAŞ VE ÖDEMELERE NASIL YANSIYOR?

Kasım ayının 30 gün çekmesi, günlük ücret üzerinden hesaplanan ödemelerde fark yaratabiliyor. İş hukukunda aylık ücretler genellikle ayın kaç gün çektiğinden bağımsız olarak 30 gün üzerinden hesaplanıyor. Ancak günlük ücretle çalışanlar, kira ve fatura gibi gün bazlı hesaplanan ödemeler için ayın gerçek gün sayısı dikkate alınıyor.

Ayın son günü olan 30 Kasım'a denk gelen ödeme tarihleri için de ayın 31'inci günü bulunmadığı unutulmamalı. Ayın son gününe göre belirlenen ödemeler, Kasım ayında 30 Kasım tarihinde yapılıyor.