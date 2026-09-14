Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla birlikte, Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki bazı sahneler de dosyanın gündemine geldi. Soruşturma kapsamında dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacağı bildirildi. Peki, Kaşif Kozinoğlu Kurtlar Vadisi olayı nedir? Kurtlar Vadisi senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan kimdir? Detaylar...

KAŞİF KOZİNOĞLU KURTLAR VADİSİ OLAYI NEDİR?

Kaşif Kozinoğlu ile Kurtlar Vadisi Pusu arasındaki ilişki, 2011 yılında dizide yayımlanan bazı sahnelerin, Kozinoğlu’nun aynı dönemdeki cezaevi süreci ve ölümünün ardından yeniden gündeme gelmesiyle araştırılıyor.

Dosyaya göre Kurtlar Vadisi Pusu’nun 10 Kasım 2011 tarihinde yayımlanan 136. bölümünde “Kazım Kaşifoğlu” karakterinin bir hücrede tutulduğu görülüyor. Aynı sahnede İlhan adlı karakterin Kaşifoğlu’na yönelik ölüm tehdidinde bulunduğu belirtiliyor.

Bu bölümün yayınlanmasından iki gün sonra, 12 Kasım 2011 tarihinde eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti. Kozinoğlu, olay tarihinde tutuklu olarak Silivri Cezaevi’nde bulunuyordu.

Dosyada dikkat çekilen bir diğer nokta ise Kozinoğlu’nun ölümünün ardından yayımlanan 139. bölümde aynı karakterin koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülmesi oldu. Soruşturma kapsamında bu sahneler ile Kozinoğlu’nun ölüm süreci arasındaki paralellikler inceleniyor.

Dosyada ayrıca dizinin daha sonraki bölümlerinden bazı görüntülerin de yer aldığı belirtiliyor. 17 Mayıs 2012 tarihinde yayımlanan 159. bölümdeki bir mezarlık sahnesinde üzerinde “ERDOĞAN” yazılı mezar taşı görüntülenirken, 79. bölümde “34 FG 7061” plakalı bir aracın ekrana geldiği kaydediliyor.

Ancak soruşturma kapsamında senaristlerin ifadeye çağrılması, söz konusu sahnelerin Kozinoğlu’nun ölümüyle bağlantısının kesinleştiği anlamına gelmiyor. Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadelerine başvurulacak.

Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin ilk soruşturmanın ardından 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Dosya daha sonra kapalı kaldı. 26 Ağustos 2026 tarihinde ise bu karar kaldırılarak soruşturmanın yeniden yürütülmesine karar verildi.

Yeni soruşturma kapsamında Kozinoğlu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla mezarı açıldı ve alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan 11 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

RACİ ŞAŞMAZ KİMDİR?

Tam adı Tayyar Raci Şaşmaz olan Raci Şaşmaz, 30 Ekim 1973 tarihinde Elazığ’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Şaşmaz; senaristlik, yapımcılık, yönetmenlik ve oyunculuk alanlarında çalışmalar yaptı.

Şaşmaz’ın Türk televizyon tarihindeki en bilinen çalışmalarından biri Kurtlar Vadisi oldu. Osman Sınav’ın yönettiği Deli Yürek projesinde senaryo ekibinde yer alan Şaşmaz, 2001 yılında Deli Yürek: Bumerang Cehennemi filminin senaryosunu yazdı. Daha sonra Kurtlar Vadisi projesinin senaryo ve yapım çalışmalarında görev aldı.

2004 yılında Pana Film’i kuran Raci Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nin yanı sıra Ekmek Teknesi, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi projelerde senarist veya yapımcı olarak görev yaptı.

Muro, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Gladio ve Kurtlar Vadisi Filistin de Raci Şaşmaz’ın imza attığı yapımlar arasında yer aldı.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında Şaşmaz’ın adı ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristlerinden biri olması nedeniyle dosyada yer aldı. Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ile birlikte 14 Eylül 2026 tarihinde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermek üzere başvurulacak isimler arasında bulunuyor.