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Otomobil yol kenarında yürüyen gençlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil yol kenarında yürüyen gençlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaçiftlik Mahallesi'nde yaşanan kazada, Y.K. (30) idaresindeki 06 BVP 704 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen E.Ş. (21), S.Ş. (17) ve B.Ş.'ye (15) çarptı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan sürücü Y.K.'yi kısa sürede yakalarken kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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