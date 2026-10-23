Kartal Kayra Yılmaz kimdir? Kartal Kayra Yılmaz neden ıslıklandı?

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Beşiktaş taraftarı, 22 Ekim 2026 akşamı Dolmabahçe'de kendi oyuncusunu ıslıkladı. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Crystal Palace karşısında ilk 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz, teknik heyet tarafından oyundan alındı ve kenara yürürken tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.

Maç 2-2 bitti. Ndidi ilk yarının uzatmasında Beşiktaş'ı öne geçirdi, Crystal Palace 51. dakikada Pino ve 55. dakikada Mateta ile skoru çevirdi. Olaitan 73. dakikada eşitliği getirdi, Ümit Akdağ 78. dakikada kırmızı kart gördü.

KARTAL KAYRA YILMAZ NEDEN ISLIKLANDI?

Kartal Kayra Yılmaz, Crystal Palace maçında beklenen performansı veremediği için oyundan alınırken Beşiktaş taraftarı tarafından ıslıklandı. Yedek kulübesine üzgün dönen orta sahayı takım arkadaşları ve teknik ekip teselli etmeye çalıştı.

KARTAL KAYRA YILMAZ KİMDİR?

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'ta forma giyen, defansif orta saha ve merkez orta saha oynayabilen profesyonel futbolcu. Futbola Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da başladı, 2012'de amatör olarak Beşiktaş'a geçti. Siyah-beyazlı kulübün U14'ten U21'e kadar bütün altyapı takımlarında oynadı ve 2019'da, U19 takımındayken ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

A takımdaki ilk resmi maçına 24 Ekim 2019'da çıktı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı ağırladığı o maçta ilk 11'de başladı.

KARTAL KAYRA YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Kartal Kayra Yılmaz 25 yaşında. 4 Kasım 2000'de doğdu, 4 Kasım 2026'da 26 yaşına girecek.

KARTAL KAYRA YILMAZ NERELİ?

Kartal Kayra Yılmaz Kocaelili. İzmit'te doğdu ve futbolu da ilk kez yine Kocaeli'de, Kağıtspor'un altyapısında oynadı.

KARTAL KAYRA YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş dışında kiralık olarak Ümraniyespor ve Kayserispor'da oynadı. 2020'de gittiği Ümraniyespor'da iki sezon TFF 1. Lig'de, takımın Süper Lig'e çıkmasından sonra 2022-23 sezonunda da Süper Lig'de forma giydi. Ardından iki sezonu Kayserispor'da geçirdi.

2025-26 sezonunda Beşiktaş'a döndü, ancak o sezon ağır bir sakatlık yaşadı. Temmuz 2026'da takımın Slovakya kampında, tam olarak hazır olmadığını ve süre alıp almamasının teknik direktör Vincenzo Italiano'ya bağlı olduğunu söyledi. Aynı konuşmada "Bu sene başka bir Beşiktaş izleteceğiz" dedi. Orta sahada Orkun Kökçü, Salih Özcan, Olaitan ve Ndidi ile forma için yarışıyor.

KARTAL KAYRA YILMAZ'IN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kartal Kayra Yılmaz'ın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027-28 sezonunun sonunda bitiyor. Kulüp, yeni sözleşmeyi 10 Eylül 2025'te duyurdu; Başkan Serdal Adalı oyuncuyla Nevzat Demir Tesisleri'nde görüştü.