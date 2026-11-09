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Kars'ta okullar tatil mi, 10 Kasım Salı Kars'ta okullar tatil mi?

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Kars'ta okullar tatil mi, 10 Kasım Salı Kars'ta okullar tatil mi?
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Kars'ta etkili olan hafif kar yağışı, kentte günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışın etkisini sürdürmesiyle birlikte öğrencilerin ve velilerin gözü Kars Valiliği'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Kars'ta yaşayan vatandaşlar, 10 Kasım Salı günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Kars'ta 10 Kasım Salı günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte 10 Kasım Salı günü havanın hafif kar yağışlı olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın eksi 1 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 9 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte Kars'ta okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kars Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Hava koşullarının seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

10 KASIM SALI KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım Salı günü Kars'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek tatil kararları ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

KARS HAVA DURUMU 10 KASIM SALI

Kars'ta 10 Kasım Salı günü havanın hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın eksi 1 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 9 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların sıfır ve altına düşmesi nedeniyle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

KARS KAR TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kars'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Kars Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan tatil kararları ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

10 Kasım, Atatürk'ü anma günü olmakla birlikte resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle valilik ya da kaymakamlıktan kar tatili açıklaması gelmediği sürece okullarda dersler yapılacak. Okullarda saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulacak ve gün boyunca Atatürk'ü anma programları düzenlenecek.

KAR TATİLİ KARARINI KİM VERİR?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar, il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar tarafından alınıyor. Kararlar, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından duyuruluyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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