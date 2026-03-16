Karşıyaka Beşiktaş maçı hangi kanalda, Karşıyaka Beşiktaş nereden CANLI izlenir?

Karşıyaka ile Beşiktaş, sahada nefesleri kesecek bir mücadeleye çıkıyor. Peki, Karşıyaka Beşiktaş maçı canlı olarak nereden izlenir ve hangi kanalda yayınlanıyor? İşte taraftarların merak ettiği tüm canlı yayın ve maç izleme seçenekleri…

KARŞIYAKA VS BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Basketbol Gençler Ligi heyecanı devam ediyor! Karşıyaka ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç, TBF TV Youtube kanalından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek.

KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

TBF TV Youtube üzerinden maç, internet bağlantısı olan her cihazdan ücretsiz izlenebiliyor. Taraftarlar, ek bir abonelik veya şifreye gerek kalmadan bu heyecan dolu mücadeleyi canlı olarak takip edebilir.

KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Karşıyaka ve Beşiktaş, Basketbol Gençler Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek. Maç, 16 Mart Pazartesi günü oynanacak ve basketbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, bu saatte ekran başında yerlerini alarak maçın tüm detaylarını canlı olarak izleyebilir.

KARŞIYAKA-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Basketbol Gençler Ligi karşılaşması, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Maç, hem saha içi heyecanı hem de canlı yayın avantajıyla tüm izleyicilere ulaşacak.