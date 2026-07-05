Haberler

Netanyahu, Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın 'Patronun kim olduğunu biliyor' sözlerine rağmen ilişkilerinde çatlak olmadığını savundu. İran konusunda ortak hedefleri olduğunu belirten Netanyahu, fikir ayrılıklarının dostluk içinde çözüldüğünü söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisi hakkında "Patronun kim olduğunu biliyor." açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını ileri sürdü.

Fox News kanalına konuşan Netanyahu, "Trump ile İran konusunda görüş ayrılıkları yaşandığı" yönündeki iddiaları reddederek, iki ülkenin ortak hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu söyledi.

Trump'ın ABD için, kendisinin ise İsrail için en doğru olanı yaptığını öne süren Netanyahu, "Her ailede, her yakın dostlukta olduğu gibi bazen fikir ayrılıkları olur ve bunları açık şekilde konuşuruz. Genellikle de çözeriz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, kendisi hakkında "Patronun kim olduğunu biliyor." açıklaması yapan Trump ile ilişkilerinde "çatlak" olmadığını iddia etti.

İran konusunda, ABD ile aynı hedefleri paylaştıklarını savunan Netanyahu, "İran'ın nükleer silah programından vazgeçmesini istiyoruz. Zenginleştirilmiş nükleer materyalin ülkeden çıkarılmasını ve nükleer zenginleştirme tesislerinin sökülmesini istiyoruz." dedi.

Netanyahu, Trump'ın müzakereler yoluyla bu hedeflere ulaşabileceğine inandığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in "İsrail'in diğer birçok ülke gibi ABD siyasetini etkilemeye çalıştığına" ilişkin açıklamaları hakkında ise Vance'e saygı duyduğunu ancak söylediği her şeye katılmadığını kaydetti.

İsrail'in yalnızca ABD'nin değil Hindistan gibi başka ülkelerin de desteğini aldığını savunan Netanyahu, "çok fazla dostları olduğunu" ve "dostlarına sahip çıktığını" öne sürdü.

Netanyahu, Lübnan'daki bazı Hristiyan köylerin, Hizbullah'a karşı "İsrail tarafından ilhak edilmeyi istediğini" iddia etti.

?"Kalıcı bir savaş durumunda değiliz"

İsrail'in "kalıcı savaş durumunda" olduğunu söyleyenlere karşı cevabının ne olduğu sorusu üzerine Netanyahu, "Kalıcı bir savaş durumunda değiliz. Başkan Trump ve ben, 4 barış anlaşması ortaya koyduk." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran'ın "zayıflamasıyla" beraber daha fazla ülkenin kendileriyle aynı çizgide yer almak istediğini savunarak, daha fazla barış anlaşmasının imzalanmasını beklediğini öne sürdü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şile'de yasağa rağmen denize girdiler: Bir kişi öldü, iki kişi kayıp

Denize girme yasakları da fayda etmedi! Acı haber tez geldi

'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Süper Lig devine geliyor! Transferin buradan iptal olması mucize gibi
İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta

İlhan Fakılı imzayı attı! İşte sözleşme süresi ve forma numarası
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...