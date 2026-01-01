Kars okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ- KAR TATİLİ)?

2 Ocak Cuma günü Kars'ta okulların tatil olup olmadığına dair bilgilendirme bekleniyor. Kars Valiliği'nin kar tatili hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi açıklamayı bekliyor.

KARS HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük hava durumu tahminine göre, bölgede şiddetli soğuk ve dondurucu hava etkili olacak. Gece sıcaklıkları -22 dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıkları da sıfırın altında seyredecek.

02 Ocak Cuma günü karla karışık yağışlı hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -16, en yüksek sıcaklık -10 derece olacak. Nem oranı yüzde 60-87 aralığında seyrederken, rüzgarın 5 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

03 Ocak Cumartesi günü soğuk hava etkisini artıracak. Gece sıcaklığı -22 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklık -8 derece olacak. Nem oranı yüzde 39-51 arasında ölçülürken, rüzgarın 3 km/sa hızla esmesi tahmin ediliyor.

04 Ocak Pazar günü de dondurucu soğuk devam edecek. Sıcaklıklar -18 ile -4 derece arasında değişecek. Nem oranı yüzde 37-58 seviyelerinde olacak.

05 Ocak Pazartesi günü hava yine çok soğuk olacak. En düşük sıcaklık -13, en yüksek sıcaklık -1 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 58-69 aralığında seyrederken, rüzgarın 4 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

06 Ocak Salı günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -14 ile -1 derece arasında değişirken, rüzgarın 2 km/sa hızla esmesi tahmin ediliyor.

Uzmanlar, özellikle don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA KARS OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.