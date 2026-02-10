Kars okullar tatil mi, 11 Şubat Çarşamba Kars'ta okul yok mu (KARS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

11 Şubat Çarşamba günü Kars genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olması beklenirken, gözler Kars Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Kars okullar tatil mi?" ve "Kars'ta bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, Valilikten yapılacak duyuru yakından takip ediliyor.

KARS HAVA DURUMU

Kars'ta 4 Günlük Hava Durumu: Soğuk, Bulut ve Yer Yer Kar Etkili Olacak

Kars'ta önümüzdeki dört gün boyunca kış şartlarının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun sert iklim özelliklerini taşıyan kentte, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. İlk gün kent genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, gündüz saatlerinde ise hava nispeten daha sakin ancak soğuk olacak. Yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı görülebilirken, merkezde hafif kar ve karla karışık yağmur ihtimali öne çıkıyor.

İkinci günde Kars genelinde bulutluluk artarken, soğuk hava etkisini daha belirgin hissettirecek. Özellikle sabah erken saatlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Sürücüler için gizli buzlanma tehlikesine dikkat çekilirken, kırsal bölgelerde kar örtüsünün kalınlığını koruması bekleniyor. Gün içinde zaman zaman rüzgârın etkisini artırmasıyla hissedilen sıcaklık daha da düşebilir.

Üçüncü gün hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Bulutlu gökyüzüyle birlikte soğuk hava hakimiyetini sürdürecek. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, zincir ve kış lastiği kullanımı konusunda uyarılarını sürdürüyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların da don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Dördüncü gün ise Kars'ta hava kısmen daha sakin olacak. Yağış ihtimali azalırken, bulutlu ve soğuk bir hava bekleniyor. Sıcaklıklarda hafif bir artış görülse de geceleri don olayları devam edecek. Genel olarak önümüzdeki dört günlük süreçte Kars'ta kış koşulları etkisini koruyacak, vatandaşların soğuk ve olası kar yağışına karşı hazırlıklı olması önem taşıyacak.

KARS OKULLAR TATİL Mİ?

11 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.