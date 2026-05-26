26 Mayıs 2026 tarihi, Kurban Bayramı tatil sürecinin devam etmesi nedeniyle kargo gönderimi ve teslimat işlemlerini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram dönemlerinde artan alışveriş trafiği ve gönderi yoğunluğu, “kargolar bugün açık mı”, “arefe günü kargolar çalışıyor mu” gibi soruların daha da önem kazanmasına neden oluyor. Peki, kargolar bugün açık mı, dağıtım yapıyorlar mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? DHL, Aras, Yurtiçi, Sürat Kurban Bayramı kargoların çalışma saatleri...

KARGOLAR BUGÜN AÇIK MI?

26 Mayıs 2026 tarihi, Kurban Bayramı tatil takviminin devam ettiği bir döneme denk gelmesi nedeniyle kargo hizmetleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü tüm kargo firmaları (Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo) normal mesai düzeninde çalışmaya devam etmiş ve gönderi ile teslimat işlemleri sorunsuz şekilde yürütülmüştür.

26 Mayıs Salı günü, yani arefe gününe yaklaşan süreçte kargo firmalarının çalışma saatlerinde değişiklikler başlamaktadır. Özel kargo şirketleri genellikle sabah saatlerinde hizmet verirken öğleden sonra operasyonlarını sonlandırmakta, PTT Kargo ise çoğunlukla 12:30’a kadar işlem kabul etmektedir. Bu nedenle “kargolar bugün açık mı” sorusunun yanıtı, sabah saatlerinde sınırlı hizmet verildiği yönündedir.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR DAĞITIM YAPIYORLAR MI?

Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü kargo dağıtımı tamamen durmamaktadır ancak yarım gün çalışma düzeni uygulanmaktadır. Sabah saatlerinde kargo şubeleri açık olup gönderi kabulü ve teslimat işlemleri yapılırken, öğle saatlerine yaklaşıldığında operasyonlar yavaşlamakta ve günün ikinci yarısında dağıtım faaliyetleri sona ermektedir. Bu nedenle arefe günü kargo dağıtımı sınırlı süreyle devam eder ve özellikle büyük şehirlerde sabah saatlerinde yoğun bir teslimat trafiği yaşanır. Öğleden sonra ise hem şube işlemleri hem de dağıtım hizmetleri büyük ölçüde durdurulur ve kargo akışı bayram sonrasına ertelenir.

DHL ARAS YURTİÇİ SÜRAT KURBAN BAYRAMI KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kurban Bayramı döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren DHL, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo ve Sürat Kargo gibi firmalar benzer bir çalışma planı uygulamaktadır. Arefe günlerinde bu firmalar genellikle sabah saatlerine kadar hizmet vererek gönderi kabulü ve dağıtım işlemlerini sürdürmekte, öğleden sonra ise operasyonlarını durdurmaktadır. Bayramın resmi tatil günlerinde ise tüm kargo firmaları tamamen kapalıdır ve bu süreçte hiçbir şekilde teslimat ya da dağıtım yapılmamaktadır. PTT Kargo da aynı takvime uyarak arefe günü yarım gün çalışmakta, bayram süresince hizmet vermemektedir.