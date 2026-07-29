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Kardeşim Benim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kardeşim Benim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Kardeşim Benim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kardeşim Benim filmi oyuncuları kim, konusu ne?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kardeşim Benim filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kardeşim Benim konusu, özeti ve Kardeşim Benim oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kardeşim Benim filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kardeşim Benim filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kardeşim Benim filmini izleyecek olanların merak ettiği Kardeşim Benim konusu nedir, Kardeşim Benim oyuncuları kimler ve Kardeşim Benim özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ? 

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Kardeşim Benim, güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal hikâyesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Başrollerini Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver'in paylaştığı yapımın çekim yerleri, konusu ve oyuncuları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kardeşim Benim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kardeşim Benim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Yol filmi türündeki yapım, kardeşlik, aile bağları ve geçmişle yüzleşme temalarını işleyen hikâyesiyle öne çıkıyor. İşte Kardeşim Benim filmi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar…

KARDEŞİM BENİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Mert Baykal'ın üstlendiği Kardeşim Benim filminin çekimleri 2015 yılı içerisinde tamamlandı. Yapım, hazırlık sürecinin ardından 2016 yılında sinemalarda vizyona girerek büyük ilgi gördü ve milyonlarca seyirci tarafından izlendi.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Özellikle Assos, İzmir ve İstanbul, filmin ana çekim mekânları arasında yer aldı. Ege'nin doğal güzellikleri ve tarihi atmosferi, yol hikâyesine görsel zenginlik katarken İstanbul'da çekilen sahneler de filmin önemli bölümlerini oluşturdu.

KARDEŞİM BENİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, yıllardır birbirleriyle konuşmayan iki kardeşin dramatik hikâyesini anlatıyor. Alternatif müzik sanatçısı Hakan ile pop yıldızı Ozan, babalarının vefatı nedeniyle yıllar sonra yeniden bir araya gelir. Cenazenin ardından babalarının bıraktığı son vasiyet, iki kardeşi birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaya zorlar.

Bu yolculuk boyunca çocukluk travmaları, kırgınlıklar ve aile bağları yeniden gün yüzüne çıkar. Geçmişle hesaplaşan iki kardeş, hem birbirlerini hem de kendilerini yeniden tanıma fırsatı bulur.

KARDEŞİM BENİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

• Burak Özçivit – Hakan

• Murat Boz – Ozan

• Aslı Enver – Zeynep Uysal

• Ahmet Gülhan – Erkan Baba

• Ferdi Sancar – Tato

• Burak Satıbol – Bakkal

• Gözde Mutluer – Ayşe

• Nazan Kesal – Ayşe'nin annesi

KARDEŞİM BENİM FİLMİ NEDEN SEVİLDİ?

Müzik, dram ve komediyi bir araya getiren Kardeşim Benim, aile ilişkilerini samimi bir dille ele alması ve Burak Özçivit ile Murat Boz'un uyumlu performansları sayesinde vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gördü. Özellikle kardeşlik, affetme ve geçmişle yüzleşme temalarını işleyen hikâyesi, filmi Türk sinemasının sevilen yol filmlerinden biri haline getirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
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