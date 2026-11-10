Karaman'da okullar tatil mi, 11 Kasım Çarşamba Karaman'da okul yok mu?

Karaman'da 11 Kasım Çarşamba günü için haberin hazırlandığı saatlerde açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Karaman Valiliği'nden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Meteorolojik tahminlere göre kentte yarın havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 12 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 2 derece olacağı tahmin ediliyor. İşte Karaman'da okulların durumuna ilişkin merak edilenler.

KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Karaman Valiliği ya da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden şu ana kadar herhangi bir tatil duyurusu gelmedi. Yağışın seyrine göre valiliğin akşam saatlerinde ya da sabah erken saatlerde açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

11 KASIM ÇARŞAMBA KARAMAN'DA OKUL YOK MU?

11 Kasım Çarşamba günü Karaman'da okul var. Valilikten tatil kararı açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek. İlçe bazında alınabilecek kararlar ise kaymakamlıklar tarafından duyurulabiliyor. Öğrenci ve velilerin resmi açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.

KARAMAN HAVA DURUMU 11 KASIM ÇARŞAMBA

Karaman'da 11 Kasım Çarşamba günü havanın sağanak yağışlı olması bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 12 derece, en düşük sıcaklığın ise eksi 2 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri ve kayganlık oluşabileceği için sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanmaya karşı da tedbirli olunması öneriliyor.

KARAMAN TATİL AÇIKLAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin kararlar Karaman Valiliği tarafından açıklanıyor. Tatil kararları valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. İlçelerde alınan kararlar ise kaymakamlıkların resmi hesaplarından paylaşılıyor.

YAĞIŞ NEDENİYLE OKULLAR TATİL EDİLİR Mİ?

Sağanak yağış tek başına okulların tatil edilmesi için yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilmiyor. Ancak yağışın sel, su baskını ya da ulaşımda ciddi aksaklıklara neden olması halinde valilikler, il afet ve acil durum koordinasyon kurullarının değerlendirmesinin ardından eğitime ara verilmesine karar verebiliyor. Meteorolojik uyarılar tek başına okulların tatil edildiği anlamına gelmiyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre birinci ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi ile 20 Kasım 2026 Cuma arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Kasım Cumartesi'den 22 Kasım Pazar'a kadar 9 gün tatil yapacak. Dersler 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.