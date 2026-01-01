Karaman okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Karaman'da okul yok mu (KAR TATİLİ – KARAMAN VALİLİĞİ)?

Karaman'da 2 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karaman Valiliği'nin kar tatili hakkında bir açıklama yapması bekleniyor. Bu haber, özellikle Karaman'da yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

KARAMAN HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu belli oldu: Dondurucu soğuklar yerini kademeli ısınmaya bırakacak

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, soğuk hava etkisini sürdürürken hafta başından itibaren sıcaklıklarda kademeli bir artış bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma riski devam edecek.

2 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklık -11, en yüksek sıcaklık ise -5 derece olacak. Nem oranı yüzde 59 ile 80 arasında değişirken, rüzgarın saatte 6 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

3 Ocak Cumartesi günü hava sıcaklığı bir miktar yükselecek. Günün en düşük sıcaklığı -9, en yüksek sıcaklığı ise 5 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 58-83 aralığında seyredecek, rüzgar hızı 7 km/sa olacak.

4 Ocak Pazar günü sisli hava etkili olacak. Sıcaklık -2 ile 5 derece arasında değişirken, nem oranının yüzde 94'e kadar çıkması bekleniyor. Rüzgarın 6 km/sa hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yeni haftanın ilk gününde hava sıcaklıklarında artış sürecek. 5 Ocak Pazartesi günü en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 8 derece olacak. Nem oranı yüzde 37-92 aralığında seyredecek.

6 Ocak Salı günü ise sıcaklıkların -3 ile 11 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı yüzde 27-72, rüzgar hızı ise 4 km/sa seviyelerinde olacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece ve sabah saatlerinde sis, don ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



2 OCAK CUMA KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.