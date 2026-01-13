Haberler

Karaman okullar tatil mi, 14 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karaman okullar tatil mi, 14 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman genelinde etkisini artıran kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "14 Ocak Salı Karaman'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Karaman Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika okul durumunu haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Karaman'da okul yok mu, 14 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Karaman Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 14 Ocak Karaman okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

KARAMAN HAVA DURUMU

Karaman'da Ayaz Alarmı: Gece Hissedilen Sıcaklık -9 Dereceye Kadar Düşüyor

Karaman'da soğuk ve ayaz hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte hava bugün ve yarın parçalı bulutlu geçecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar sert şekilde düşerken, rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar inecek.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Karaman'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık -2 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece olarak ölçülecek. Rüzgârın zaman zaman saatte 27 km hıza ulaşması bekleniyor.

Çarşamba günü 24.00–06.00 saatleri arasında soğuk daha da etkisini artıracak. Gece yarısından sonra sıcaklık -3 dereced?n -6 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -9 derece seviyelerine inecek.

Sabah saatlerinde (06.00–09.00) hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık -5 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Karaman okullar tatil mi, 14 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Çarşamba 09.00–15.00 saatleri arasında sıcaklık -1 ila 1 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde rüzgârın hızı artarak saatte 26 km seviyelerine ulaşabilecek.

Akşam ve gece saatlerinde hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 1 derece civarında seyredecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Karaman'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmezken, hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski devam edecek.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi