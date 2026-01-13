Karaman okullar tatil mi, 14 Ocak Salı Karaman'da okul yok mu (KARAMAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karaman'da okul yok mu, 14 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin kar uyarısı sonrası binlerce öğrenci tatil beklentisine girdi. Karaman Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 14 Ocak Karaman okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

KARAMAN HAVA DURUMU

Karaman'da Ayaz Alarmı: Gece Hissedilen Sıcaklık -9 Dereceye Kadar Düşüyor

Karaman'da soğuk ve ayaz hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte hava bugün ve yarın parçalı bulutlu geçecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar sert şekilde düşerken, rüzgârla birlikte hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar inecek.

Anlık ve Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Karaman'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık -2 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece olarak ölçülecek. Rüzgârın zaman zaman saatte 27 km hıza ulaşması bekleniyor.

Çarşamba günü 24.00–06.00 saatleri arasında soğuk daha da etkisini artıracak. Gece yarısından sonra sıcaklık -3 dereced?n -6 dereceye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık -9 derece seviyelerine inecek.

Sabah saatlerinde (06.00–09.00) hava yine parçalı bulutlu olacak, sıcaklık -5 derece civarında seyredecek. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Çarşamba 09.00–15.00 saatleri arasında sıcaklık -1 ila 1 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde rüzgârın hızı artarak saatte 26 km seviyelerine ulaşabilecek.

Akşam ve gece saatlerinde hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 1 derece civarında seyredecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Karaman'da önümüzdeki 5 gün boyunca yağış beklenmezken, hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski devam edecek.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.