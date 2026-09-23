Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon ekranlarında Karagül’ü takip eden izleyiciler, “Karagül bugün neden yok?” ve “Karagül bitti mi?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yayın akışında yer alıp almadığını kontrol eden seyirciler, Karagül’ün ekranlara ne zaman geleceğini ve dizinin final yapıp yapmadığını merak ediyor. İşte Karagül bugün neden yok, Karagül bitti mi? sorularının yanıtı...

KARAGÜL BUGÜN NEDEN YOK, KARAGÜL BİTTİ Mİ?

NOW TV ekranlarında gündüz kuşağında izleyiciyle buluşan Karagül dizisi, 23 Eylül Çarşamba günü yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri, ekran başında Karagül’ü göremeyince “Karagül bugün neden yok?” ve “Karagül bitti mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Karagül neden yayınlanmadı, dizi tamamen sona mı erdi?

23 EYLÜL KARAGÜL NEDEN YOK?

Karagül, NOW TV ekranlarında hafta içi gündüz kuşağında tekrar bölümleriyle yayınlanıyordu. Ancak kanalın 23 Eylül 2026 Çarşamba gününe ait yayın akışında Karagül’e yer verilmedi.

Normal yayın saatinde Karagül yerine Anne Yarısı dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Bu nedenle dizinin takipçileri Karagül’ün neden yayınlanmadığını ve tekrar bölümlerinin yeniden ne zaman ekrana geleceğini merak ediyor.

KARAGÜL DİZİSİ BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Karagül için bugün yaşanan durum yeni bir bölümün yayınlanmamasından kaynaklanmıyor. Dizinin orijinal yayın süreci daha önce tamamlandı ve Karagül yeni bölümleriyle ekranlarda değil. NOW TV’de yayınlanan bölümler, dizinin daha önce ekrana gelen tekrar bölümlerinden oluşuyor.

Bu nedenle “Karagül bitti mi?” sorusunun yanıtı, dizinin yeni bölümlerinin bulunmadığı yönünde. Kanalın yayın akışında zaman zaman değişiklik yapılabildiği için tekrar bölümlerinin yayın saatleri ve günleri de değişebiliyor.

KARAGÜL HANGİ BÖLÜMDE FİNAL YAPTI?

Başrollerinde Ece Uslu, Özcan Deniz, Mesut Akusta ve Şerif Sezer gibi oyuncuların yer aldığı Karagül, yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımlar arasında yer aldı.

Dizi, yayın hayatının ardından final bölümüyle ekranlara veda etti. Günümüzde NOW TV ekranlarında karşılaşılan Karagül bölümleri ise daha önce yayınlanmış bölümlerin tekrarlarından oluşuyor.

KARAGÜL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dram türündeki Karagül, güçlü aile bağları, geçmişten gelen sırlar ve Halfeti'de yaşanan olaylar üzerinden şekillenen bir hikâyeyi konu alıyor. Dizide eşinin kaybolmasının ardından hayatı değişen Ebru'nun, çocuklarıyla birlikte eşinin memleketi Halfeti'ye gitmesiyle başlayan olaylar anlatılıyor.

Dizinin hikâyesinde aile sırları, güç mücadeleleri ve geçmişte yaşananların gün yüzüne çıkması önemli bir yer tutuyor. Yapım, adını ise Halfeti'de yetişen siyah renkli karagül bitkisinden alıyor.

KARAGÜL YENİDEN YAYINLANACAK MI?

Karagül'ün tekrar bölümlerinin NOW TV yayın akışında yeniden yer alıp almayacağı kanalın güncel program planlamasına bağlı. Bu nedenle izleyicilerin dizinin yayınlanacağı gün ve saati öğrenmek için NOW TV güncel yayın akışını takip etmesi gerekiyor.

Özetle, 23 Eylül'de Karagül'ün yayınlanmaması dizinin yeni bölümünün ertelenmesinden kaynaklanmıyor. Kanalın yayın akışındaki değişiklik nedeniyle bugün dizinin tekrar bölümü ekrana gelmedi.