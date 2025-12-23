Karadağ'a seyahat planlayan Türk vatandaşları için kritik gelişmeler yaşanıyor. Vizesiz seyahat uygulaması ve yeni kurallar hakkında önemli değişiklikler yapıldı. Peki, Karadağ vizesi kaldırıldı mı? Karadağ'a vizesiz ne zaman gidilebilecek? Karadağ'da vizesiz kaç gün kalınır? Detaylar...

KARADAĞ VİZESİ KALDIRILDI MI?

Karadağ Hükümeti, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu. Ancak bu yeni düzenleme, önceki uygulamadan farklı olarak vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürüyor. Yetkililer, bu kararın temel amacının yasa dışı göçle mücadele ve Avrupa Birliği'nin vize politikalarıyla uyum sağlamak olduğunu belirtti.

Karadağ makamları ile Türk yetkililer arasındaki iş birliği güçlendirilmiş, güvenlik ve göç kontrolleri artırılmış durumda. Yeni düzenleme ile birlikte, vizesiz seyahat mümkün olsa da güvenlik riski değerlendirmesi yapılması halinde, vize rejiminin yeniden uygulanabileceği ifade edildi.

KARADAĞ'A VİZESİZ NE ZAMAN GİDİLEBİLECEK?

Karadağ'a Türk vatandaşları, artık vizesiz seyahat edebilecek. Uygulama resmen yürürlüğe girmiş olup, sınır kapılarında geçerli olacak. Ancak yeni düzenlemede dikkat çeken husus, vizesiz kalış süresinin 30 gün ile sınırlandırılmış olmasıdır.

Bu kararın gerekçeleri arasında, özellikle yasa dışı göçün önlenmesi, yabancıların ülkeye giriş ve ikamet süreçlerinin daha etkin denetlenmesi yer alıyor. İçişleri Bakanlığı ve Polis Müdürlüğü, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin yasa dışı göç ile ilgili aldığı kararlar doğrultusunda denetimleri sıklaştırdı.

KARADAĞ'DA VİZESİZ KAÇ GÜN KALINIR?

Yeni uygulamaya göre, Türk vatandaşları Karadağ'da vizesiz olarak en fazla 30 gün kalabilecek. Önceki uygulamada bu süre 90 gün olarak belirlenmişti. Bu değişikliğin temel nedeni, yasa dışı göç ve güvenlik risklerinin minimize edilmesi olarak gösteriliyor.

KARADAĞ VİZESİ UYGULAMASI NEDEN DEĞİŞTİ?

Geçmişte Karadağ'da yaşanan bazı olaylar, Türk vatandaşlarının karıştığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Ekim ayında başkent Podgoritsa'da yaşanan ve bıçaklı saldırı iddialarına konu olayın ardından, vizesiz seyahat uygulaması kısa süreliğine askıya alınmıştı. Podgoritsa Yüksek Mahkemesi ise, tutuklanan kişilerin olayla ilgisinin olmadığını ve serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Bu gelişmeler, Karadağ Hükümeti'nin güvenlik ve göç kontrollerini artırma kararını doğrudan etkilemiş ve vizesiz kalış süresinin kısaltılmasına zemin hazırlamıştır.