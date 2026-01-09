Karabük okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

9 Ocak Cuma günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyorlar.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük'te Kar ve Soğuk Hava Etkisini Artırıyor: Gece Saatlerinde Don Uyarısı

Karabük'te Cuma günü karla karışık yağmurla başlayan yağışlı hava, sabah saatlerinden itibaren kar yağışına dönüyor. Gün ilerledikçe sıcaklık düşerken, akşam ve gece saatlerinde don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

Saatlik Hava Durumu (Cuma)

• 00.00 – 03.00: Karla karışık yağmur etkili. Sıcaklık 5°C, nem oranı %96.

• 03.00 – 06.00: Sıcaklık 1°C'ye düşüyor, karla karışık yağmur devam ediyor.

• 06.00 – 09.00: Yağış kara dönüşüyor, sıcaklık 4°C.

• 09.00 – 12.00: Kar yağışı sürüyor, rüzgar zaman zaman 43 km/sa hıza ulaşıyor.

• 12.00 – 15.00: Karla karışık yağmur yeniden etkili, sıcaklık 2°C.

• 15.00 – 18.00: Sıcaklık 0°C, hissedilen sıcaklık -2°C.

• 18.00 – 21.00: Yağış kesiliyor, parçalı bulutlu hava ile sıcaklık -4°C.

• 21.00 – 24.00: Gece saatlerinde sıcaklık -5°C, don riski artıyor.

Uzmanlar özellikle akşam saatlerinden sonra buzlanmaya karşı sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karabük'te 5 Günlük Hava Durumu

• 9 Ocak Cuma: Kar yağışlı, sıcaklık 1 – 3°C

• 10 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, gece sıcaklığı -6°C, gündüz 8°C

• 11 Ocak Pazar: Kuvvetli yağmur bekleniyor, sıcaklık 4 – 9°C

• 12 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmur, 2 – 4°C

• 13 Ocak Salı: Yeniden kar yağışı, sıcaklık -2 – 1°C

Uzun yıllar ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, özellikle gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Uyarı:

Yetkililer; yüksek kesimlerde kar birikmesi, gece ve sabah saatlerinde ise don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.