Karabük okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ)?

Karabük okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
25 Şubat Çarşamba günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde. Karabük okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Karabük'te okul yok mu?

25 Şubat Çarşamba günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyorlar.

KARABÜK HAVA DURUMU

Karabük'te 25 Şubat günü kış şartları etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji tahminlerine göre kent genelinde gün boyunca çok bulutlu bir hava beklenirken, sabah ve akşam saatlerinde yer yer kar yağışı görülebileceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi dikkat çekiyor.

Günün en düşük sıcaklığının -2 derece, en yüksek sıcaklığının ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Soğuk hava ile birlikte özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, Karabük ve çevresinde yaşayan vatandaşları sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, sürücülerin ise tedbirli şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarıyor.

Karabük okullar tatil mi, 25 Şubat Çarşamba Karabük'te okul yok mu (Karabük VALİLİĞİ)?

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

25 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
