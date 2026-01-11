Haberler

Karabük okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Karabük'te okul yarın yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Karabük okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Karabük'te okul yarın yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
12 Ocak Pazartesi günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili yapacağı açıklama bekleniyor. Bu durum, öğrenciler ve veliler tarafından merakla takip ediliyor. Detaylar haberimizde. Karabük okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Karabük'te okul yok mu?

12 Ocak Pazartesi günü Karabük'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Karabük Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyorlar.

KARABÜK HAVA DURUMU
Karabük Hava Durumu Raporu: Batı Karadeniz'de Yoğun Kar ve Dondurucu Ayaz

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer alan Karabük, 12 Ocak 2025 itibarıyla bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışlı sistemin merkezlerinden biri olacak. Meteoroloji uzmanları, Karabük genelinde beş gün boyunca hayatı olumsuz etkileyebilecek kış koşullarının yaşanacağı konusunda uyarılarda bulunuyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehir genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazartesi günü en düşük sıcaklığın eksi 1, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranının yüzde 96 olmasıyla birlikte karın tutma hızı artacak ve şehir kısa sürede beyaza bürünecektir.

13 Ocak Salı günü, kar yağışının aralıklarla devam etmesi beklenirken asıl risk dondurucu sıcaklıklar olacaktır. Gece termometrelerin eksi 8 derecelere kadar düşeceği tahmin edilen Karabük'te, özellikle Safranbolu ve Eskipazar gibi yüksek rakımlı ilçelerde sıcaklıkların eksi 10 derecenin altına inmesi beklenmektedir. Geçmiş yılların verilerine bakıldığında, Karabük'te Ocak ayı ortasında kaydedilen en düşük uç sıcaklıkların eksi 15 derece civarında olduğu görülmektedir. Mevcut tahminler, bu hafta yaşanacak soğuk dalgasının geçmişteki dondurucu rekorlara yaklaşabileceğini göstermektedir.

Karabük okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Karabük'te okul yarın yok mu (Karabük VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

14 ve 15 Ocak tarihlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesi ancak yerini şiddetli bir ayaza bırakması öngörülüyor. Gökyüzünün açılmasıyla birlikte yaşanacak olan yer radyasyonu nedeniyle geceleri dondurucu soğuklar etkili olacak. 16 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan bu sistem boyunca, özellikle Karabük-Gerede ve Karabük-Zonguldak yollarını kullanacak olan sürücülerin kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları hayati önem taşımaktadır. Vatandaşların don olayı nedeniyle oluşabilecek buzlanmalara, çatıdan düşebilecek kar kütlelerine ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı son derece uyanık olmaları tavsiye edilmektedir. Belediye ekiplerinin kar küreme çalışmaları için tüm araç ve personeliyle sahada olduğu bildirilmiştir.

KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
