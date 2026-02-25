Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 25 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

25 Şubat Çarşamba günü yurt genelinde hava durumu, günlük yaşam ve planlamaları doğrudan etkileyebilir. Sıcaklık değişimleri, bazı bölgelerde yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile hızındaki dalgalanmalar, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Yalova ve diğer illerde açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Şehir şehir günün hava tahminleri ve detaylar haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

25 Şubat'ta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak, ara ara sağanak yağış görülebilir. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, rüzgâr zaman zaman etkili olabilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar olasılığı çok düşük. Şehirde bulutlu hava ve ara ara sağanak yağış öne çıkıyor. Rüzgârlı hava ve hafif serinlik görülebilir.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar yağışı görülebilir, şehir merkezinde ise yağış genellikle yağmur şeklinde olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar ihtimali yok. Kıyılarda sağanak yağış ve rüzgârlı hava etkili olabilir, iç kesimlerde ise bulutlu hava hakim olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar beklenmiyor. Hafif yağmur veya sağanak yağış görülebilir, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.