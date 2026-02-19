Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 18 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

18 Şubat Perşembe günü yurt genelinde hava koşulları, günlük yaşam ve planlamalar üzerinde belirleyici olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyrinde olması, bazı bölgelerde yağış ihtimali ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Yalova ve diğer illerde dış mekân aktivitelerini etkileyebilir. Günün ayrıntılı hava tahminleri ve şehir şehir durum haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

18 Şubat Perşembe günü İstanbul'da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak. Kar yağışı beklenmiyor; sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 18 Şubat'ta yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görülmesi öngörülüyor. Kar yağışı beklenmiyor, gün içinde sıcaklıklar ılıman olacak.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 18 Şubat Perşembe günü yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Özellikle yüksek kesimlerde hafif kar yağışı olasılığı bulunuyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 18 Şubat'ta hava büyük ölçüde güneşli ve yağışsız geçecek. Kar yağışı olasılığı yok, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 18 Şubat Perşembe günü bulutlu bir hava bekleniyor; ancak kar yağışı beklenmiyor. Gün içinde sıcaklıklar soğuk ama mevsim normallerinde olacak.