Haberler

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 12 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 12 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Şubat Perşembe günü yurt genelinde hava durumu, vatandaşların günlük programlarını planlamasında belirleyici rol oynuyor. Sıcaklık değişimleri, olası yağışlar ve rüzgârın hızı ile yönü günün seyrini etkilerken; uzmanlar ani ve beklenmedik hava değişimlerine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 12 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

12 Şubat Perşembe günü yurt genelinde hava durumu, vatandaşların planlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıklar, yer yer görülebilecek yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere pek çok şehirde günlük yaşamı şekillendirebilir. İl il hava durumu ve günün ayrıntılı tahminleri haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul genelinde 12 Şubat Perşembe günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı olasılığı oldukça düşük. Gün boyunca hava genellikle açık ve bulutlu geçecek, yağış beklenmiyor.

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 12 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da yüksek kesimlerde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Şehir merkezinde ise kar yerine soğuk ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak, yağış ihtimali çok düşük.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 12 Şubat Perşembe günü kar yağışı tahmin edilmiyor. Hava bulutlu ve soğuk geçecek, yağış ihtimali az.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık değişebileceği unutulmamalı, güncel tahmin ve uyarılar takip edilmelidir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Çocukları bekleyen tehlike! Ebeveynler neler yapmalı?

Çocukları bekleyen tehlike! Ebeveynler neler yapmalı?
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü

Oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı

Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı
Survivor'da Nagihan, Seren Ay'ı hastanelik etti

Nagihan ile Seren Ay birbirine girdi! Biri hastanelik oldu
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'

Evliliğiyle ilgili samimi itiraflarda bulundu
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor