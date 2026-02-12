Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 12 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

12 Şubat Perşembe günü yurt genelinde hava durumu, vatandaşların planlarını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Mevsim normallerine yakın seyreden sıcaklıklar, yer yer görülebilecek yağışlar ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere pek çok şehirde günlük yaşamı şekillendirebilir. İl il hava durumu ve günün ayrıntılı tahminleri haberin devamında…

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul genelinde 12 Şubat Perşembe günü kar yağışı beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar yağışı olasılığı oldukça düşük. Gün boyunca hava genellikle açık ve bulutlu geçecek, yağış beklenmiyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da yüksek kesimlerde hafif kar yağışı ihtimali bulunuyor. Şehir merkezinde ise kar yerine soğuk ve parçalı bulutlu hava etkili olacak.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak, yağış ihtimali çok düşük.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 12 Şubat Perşembe günü kar yağışı tahmin edilmiyor. Hava bulutlu ve soğuk geçecek, yağış ihtimali az.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık değişebileceği unutulmamalı, güncel tahmin ve uyarılar takip edilmelidir.