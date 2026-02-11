Haberler

Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 11 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

11 Şubat Çarşamba gününe ait hava tahminleri, günlük planlarını yapmak isteyen vatandaşlar için kritik bilgiler içeriyor. Sıcaklıkların seyrindeki değişimler, olası yağışlar ve rüzgârın yön ile şiddetindeki farklılıklar takip edilirken; meteorologlar özellikle ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 11 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

11 Şubat Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminleri, kışın etkili soğuk ve yağışlı koşullarıyla birlikte vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Gün boyunca beklenen sıcaklık dalgalanmaları, yağış ihtimali ve rüzgârın yön ile hızındaki değişimler, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyükşehirlerde yaşayanlar için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor. İl il hava durumu detayları ve güncel tahminler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da 11 Şubat Çarşamba günü kış koşulları etkisini sürdürüyor. Kent genelinde kar yağışı beklenmiyor, ancak zaman zaman bulutlu ve soğuk hava hakim olacak.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 11 Şubat günü kar ihtimali oldukça düşük. Şehir genelinde yağış beklenmiyor, hava genellikle parçalı bulutlu ve soğuk olacak.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Ankara'da 11 Şubat günü hafif kar yağışı olasılığı bulunuyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilir, vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 11 Şubat günü kar yağışı beklenmiyor. Kent genelinde hava parçalı bulutlu ve serin olacak, ancak kıyı bölgelerde yağmur görülebilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 11 Şubat günü kar ihtimali düşük. Hava çoğunlukla bulutlu ve soğuk olacak, yağış genellikle yağmur şeklinde gerçekleşebilir.

Not: Hava koşullarının yerel ve anlık değişebileceği unutulmamalı, güncel tahmin ve uyarılar takip edilmelidir.

