Kar ne zaman yağacak? SON DAKİKA! 1 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Güncelleme:
31 Ocak Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminleri, günlük planlarını dış koşullara göre şekillendirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün boyunca öngörülen sıcaklık dalgalanmaları, yağış olasılığı ve rüzgârın hızı ile yönü dikkatle izleniyor. Peki, Kar ne zaman yağacak? 1 Şubat İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

31 Ocak Pazar günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, kış havasının etkisini sürdürmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde sıcaklık değerlerinde yaşanabilecek değişimler, yağış ihtimali ve rüzgârın yönü ile şiddeti öne çıkarken; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok ilde beklenen hava koşullarına dair güncel değerlendirmeler dikkat çekiyor. İl il ayrıntılı hava durumu bilgileri haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da Pazar günü hava çok bulutlu ve soğuk seyredecek. Kent genelinde kar yağışı beklenmezken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali zaman zaman gündeme gelebilir.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar yağışı beklenmiyor. Kentte yağmur görülebilirken, kar ihtimali bulunmuyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimler ve çevre ilçelerde karla karışık yağmur ya da hafif kar ihtimali değerlendiriliyor. Merkezde ise yağışın çoğunlukla yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kıyı kesimlerde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Toroslar ve yüksek rakımlı bölgelerde yer yer kar görülebilir. Kent merkezinde yağmur etkili olabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da hava soğuk ve yağışlı seyrederken, kent merkezinde kar beklenmiyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

