Kar ne zaman yağacak, bugün kar var mı? SON DAKİKA! 12 Mart İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

12 Mart Perşembe günü Türkiye genelinde hava koşullarının etkisi, günlük programları şekillendirebilir. Sıcaklıklardaki dalgalanmalar, bazı bölgelerde olası yağışlar ve rüzgârın yönü ile hızındaki değişimler; özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Yalova gibi büyük şehirlerde açık hava etkinliklerini planlayanlar için önemli ipuçları sunuyor. Günlük yaşam ve ulaşım üzerindeki olası etkiler, il il hava durumu raporlarında öne çıkıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

12 Mart Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı ihtimali oldukça düşük görünüyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu olacak, ara ara sağanak yağışlar gündeme gelebilir. Kar bekleyenler için sürpriz olmayacak, ancak soğuk havaya karşı tedbirli olmak faydalı.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de kar ihtimali neredeyse yok. Hava durumu, çoğunlukla güneşli veya bulutlu seyrederken, bazı ilçelerde kısa süreli yağmur ihtimali bulunuyor. Kar görmek isteyenler hayal kırıklığı yaşayabilir.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da 12 Mart'ta kar yağışı ihtimali düşük ama yer yer hafif sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur sürprizi olasılığı var. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da kar yağışı beklenmiyor. Hava daha çok yağmurlu ve rüzgârlı olacak. Sahil bölgelerinde sıcaklıklar ılıman, iç kesimlerde ise biraz daha serin olabilir.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da 12 Mart'ta kar ihtimali yok. Hava parçalı bulutlu olacak, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Kar yerine yağmur ve rüzgâr ön plana çıkacak.