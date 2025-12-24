Haberler

Kar ne zaman yağacak? 24 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

Güncelleme:
24 Aralık Çarşamba günü için açıklanan hava durumu tahminleri, gününü planlamak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kar yağışı ihtimali; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova başta olmak üzere birçok kentte yaşayanlar tarafından yakından izleniyor. Peki, kar ne zaman yağacak? 24 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Yalova'da ne zaman kar yağacak?

24 Aralık Çarşamba günü beklenen hava koşulları, özellikle kar yağışı ihtimali nedeniyle birçok kentte yakından takip ediliyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Yalova başta olmak üzere farklı bölgelerde yaşayan vatandaşlar; sıcaklık değerlerinin gün içindeki değişimini, rüzgârın etkisini ve kar yağışının hangi saatlerde ve hangi alanlarda görülebileceğini araştırıyor. Meteoroloji'nin güncel tahminleri ve il il hava durumu değerlendirmeleri, günün en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji verilerine göre 24 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde hafif karla karışık yağmur ihtimali bulunurken, öğleden sonra kar yağışının yer yer etkili olabileceği tahmin ediliyor. Sürücüler ve vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

İZMİR'DE KAR YAĞACAK MI?

İzmir'de 24 Aralık'ta genel olarak bulutlu bir hava hâkim olacak. Kar yağışı olasılığı düşük olsa da yüksek rakımlı ilçelerde hafif kar yağışı görülebilir. Düşük kesimlerde ise yağmur bekleniyor.

ANKARA'DA KAR YAĞACAK MI?

Başkent Ankara'da kar yağışı ihtimali yüksek. Sabah saatlerinden itibaren başlayabilecek kar yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde yer yer kar birikintileri oluşabilir.

ANTALYA'DA KAR YAĞACAK MI?

Antalya'da 24 Aralık'ta kar yağışı beklenmiyor. Ancak yüksek rakımlı bölgelerde hafif karla karışık yağmur görülebilir. Sahil kesiminde ise hava genellikle parçalı bulutlu ve yağışsız olacak.

YALOVA'DA KAR YAĞACAK MI?

Yalova'da kar yağışı olasılığı düşük olsa da sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur görülebilir. Gün içinde hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

