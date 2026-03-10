Haberler

Kapsül dolap oluşturmak isteyen birinin dolabında hangisi olmaz?

Kapsül dolap oluşturmak isteyen birinin dolabında hangisi olmaz?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her bölüm sonrası izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Programda sorulan soruların cevapları sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, merak edilen detaylar gündem oluyor. Kapsül dolap oluşturmak isteyen birinin dolabında hangisi olmaz?

Beyaz'la Joker programında sorulan sorular, yayınlanır yayınlanmaz izleyicilerin radarına giriyor. Eğlenceli ve düşündüren soruların doğru cevaplarını öğrenmek isteyen izleyiciler internette araştırma yaparken, program kısa sürede en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Kapsül dolap oluşturmak isteyen birinin dolabında hangisi olmaz?

KAPSÜL DOLAP OLUŞTURMAK İSTEYEN BİRİNİN DOLABINDA HANGİSİ OLMAZ?

Nötr tonlarda basit parçalar

Sadece bir kez giyilebilecek abiyeler

Modası geçmeyecek bir ceket

Düz renkli kumaş pantolon

Cevap : Sadece bir kez giyilebilecek abiyeler

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor

Liverpool kaderinden yine kaçamadı
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İsrail'in kritik istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi

Kritik İsrail istasyonu böyle vuruldu! Sirenler dahi devreye giremedi
Kyle Walker'den Dünya Kupası öncesi şok karar

Dünya Kupası öncesi herkesi şok etti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti

Süper Lig devinin yardımcı antrenörü hayatını kaybetti