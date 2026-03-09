Kanye West kimdir? Kanye West kaç yaşında, nereli, hangi şarkıları var?

Hip-hop dünyasının en dikkat çekici ve tartışmalı isimlerinden biri olan Kanye West, sahne adıyla Ye, hem müzik hem de moda kariyeriyle milyonların ilgisini çekiyor. Kanye West'in hayatı, kaç yaşında olduğu, memleketi ve bugüne kadar hangi hit şarkılarıyla gündeme geldiği merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANYE WEST KİMDİR?

Kanye Omari West, sahne adıyla Ye, Amerikalı rapçi, prodüktör, söz yazarı, şarkıcı ve moda tasarımcısıdır. Hip-hop müziğin en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen West, hem müzik hem de moda dünyasında adından sıkça söz ettirmiştir. Kendisi aynı zamanda farklı albümleri ve işbirlikleri ile global müzik sahnesinde önemli bir figürdür.

KANYE WEST KAÇ YAŞINDA?

Kanye West, 8 Haziran 1977 doğumludur ve 48 yaşındadır.

KANYE WEST NERELİ?

Kanye West, Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde doğmuştur. Müzik kariyerine ise Chicago, Illinois'de başlamıştır.

KANYE WEST KARİYERİ

West, müzik kariyerine 1996 yılında Chicago'da başlamış ve prodüktörlük yaparak adını duyurmuştur. Roc-A-Fella Records ile çalışarak Jay-Z'nin The Blueprint albümünün prodüksiyonunda yer aldı. İlk stüdyo albümü The College Dropout (2004) ile büyük çıkış yakaladı. Kariyeri boyunca birçok albüm yayımladı; bunlar arasında Late Registration (2005), Graduation (2007), 808s & Heartbreak (2008), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), Yeezus (2013), The Life of Pablo (2016), Ye (2018), Jesus Is King (2019) ve Donda (2021) yer alır. Ayrıca Jay-Z ile Watch the Throne (2011) ve Kid Cudi ile Kids See Ghosts (2018) gibi ortak projelere imza atmıştır. Moda alanında Nike, Louis Vuitton, Gap ve Adidas ile işbirlikleri yapmış, Adidas ile Yeezy markasını kurmuştur.

KANYE WEST HANGİ ŞARKILARI VAR?

Kanye West'in listelerde zirveye çıkan bazı şarkıları şunlardır:

Slow Jamz (2004)

Gold Digger (2005)

Stronger (2007)

E.T. (2011, konuk sanatçı olarak)

Famous (2016)

Hey Mama (2005)

Ayrıca son albümleri Donda ve Vultures 1, Bully gibi projeleriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır.