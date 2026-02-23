Haberler

Kante neden yok, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Kante yedek mi, cezalı mı?

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesinde kadroda yer almayan N'Golo Kanté büyük merak konusu oldu. "Kanté neden yok, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Kanté yedek mi, cezalı mı?" soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılırken, yıldız oyuncunun maç kadrosunda bulunmama sebebi maç saatine doğru netlik kazanmaya başladı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşma öncesi gözler Kanté'ye çevrildi. Maç kadrosunda yer almayan tecrübeli futbolcunun yedek mi bırakıldığı yoksa cezalı mı olduğu sorusu gündeme gelirken, sarı-lacivertli kulüpten gelen bilgiler dikkatle takip ediliyor.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Lig mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Kritik karşılaşma 23 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak karşılaşmaya, Fenerbahçe'nin evi olan Chobani FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele, lig sıralaması açısından da büyük önem taşıyor.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

Fenerbahçe – Kasımpaşa maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler için beIN Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden yayın yapacak. Karşılaşma ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak takip edilebilecek.

KANTE NEDEN YOK, İLK 11'DE NEDEN YER ALMADI?

Fenerbahçe taraftarlarının en çok merak ettiği konulardan biri de N'Golo Kanté'nin durumu oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu, teknik heyetin kararıyla ilk 11'de yer almadı. Kanté'nin herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmazken, yıldız futbolcunun yedekler arasında maça başlaması tercih edildi.

