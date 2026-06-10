Fenerbahçe’de yeni yönetim sürecinin başlamasının ardından takım kadrosundaki önemli isimlerin geleceği futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte transfer dönemine ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, tecrübeli orta saha oyuncusu N'Golo Kante hakkında ortaya atılan son iddialar dikkat çekti. Peki, Kante Fenerbahçe'den gidecek mi, hangi takıma gidecek? Detayalar...

KANTE FENERBAHÇE'DEN GİDECEK Mİ?

Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante'nin geleceğiyle ilgili iddialar transfer gündeminde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle yeni yönetimin göreve başlamasının ardından birçok oyuncuya gelen teklifler değerlendirilirken, tecrübeli futbolcu hakkındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor.

Son dönemde Fransız ekibi Paris FC'nin oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü belirtilirken, Kante'nin Fenerbahçe kariyerinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz resmi bir karar bulunmuyor. Sarı-lacivertli yönetimin süreçle ilgili değerlendirmelerini sürdürdüğü ifade ediliyor.

PARIS FC'DEN YENİ TEKLİF İDDİASI

Takvim'de yer alan habere göre Fransa Ligue ekiplerinden Paris FC, N'Golo Kante transferi için yeniden harekete geçti. Daha önce de oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtilen Fransız kulübünün, sarı-lacivertli yönetime yeni bir teklif sunduğu öne sürüldü.

Transfer piyasasında deneyimli isimlere yönelen Paris FC'nin, Kante transferi konusundaki ısrarını sürdürdüğü aktarılırken, teklifin detaylarına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

YÖNETİMDEN HENÜZ KARAR ÇIKMADI

N'Golo Kante için iletilen teklif karşısında Fenerbahçe yönetiminin henüz olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı öğrenildi. Kulüp yönetiminin oyuncuya gelen teklifleri kapsamlı şekilde değerlendirme sürecinde olduğu belirtiliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Aziz Yıldırım'ın mazbata töreninin ardından futbolculara gelen transfer tekliflerini tek tek ele alacağı ifade edildi. Bu kapsamda Kante'nin durumunun da gündemdeki başlıklardan biri olduğu kaydedildi.

Öte yandan Aziz Yıldırım'ın, deneyimli futbolcunun geleceği konusunda Aykut Kocaman ile bir görüşme gerçekleştireceği yönündeki bilgiler de gündeme geldi.

KANTE FENERBAHÇE PERFORMANSI

35 yaşındaki N'Golo Kante'nin Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli orta saha oyuncusu geride kalan sezonda sarı-lacivertli formayla toplam 44 karşılaşmada görev aldı.

Sezon boyunca takımına hem savunma hem de orta saha organizasyonlarında katkı sağlayan Kante, söz konusu maçlarda 4 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun performansı, transfer iddialarının gündeme geldiği süreçte dikkat çeken veriler arasında yer alıyor.