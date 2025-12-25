Haberler

Kandil namazı kaç rekat, kandil namazı nasıl kılınır?
Güncelleme:
Üç ayların müjdecisi kabul edilen Recep ayı, Regaip Kandili ile birlikte manevi duyguların yoğunlaştığı özel bir zaman dilimini başlatır. Bu mübarek gece, ibadet ve dualarla değerlendirilmesi tavsiye edilen önemli geceler arasında yer alır. Regaip Kandili'nde yapılan ibadetlerin büyük ecir ve sevap getirdiğine inanılır. Bu nedenle kandil gecelerinde kılınan namazlar da sıkça araştırılmakta, kandil namazının rekat sayısı ve kılınış şekli merak edilmektedir.

Recep ayının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde, halk arasında 20 rekat olarak kılındığı ifade edilen bir namazın nasıl eda edildiği ve bu geceye mahsus özel bir namaz bulunup bulunmadığı en çok sorulan konular arasındadır. Kandil gecelerinde kılınan namazların rekat sayısı ile uygulama şekli, ibadetlerini doğru şekilde yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılmaya devam etmektedir.

REGAİB KANDİLİ NAMAZI VAR MI?

Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43) Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber(s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.

Osman DEMİR
