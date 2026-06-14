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Kanada Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE: Türkiye Kanada maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

Kanada Türkiye voleybol maçı CANLI İZLE: Türkiye Kanada maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, ilk hafta etabının son maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye Kanada maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Kanada Türkiye voleybol maçı canlı izle! Detaylar haberimizde.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde mücadele eden Türkiye Erkek Milli Voleybol Takımı, turnuvanın ilk hafta etabındaki son karşılaşmasına çıkıyor. Kanada’nın başkenti Ottawa’da oynanacak bu önemli mücadelede Filenin Efeleri, Kanada Erkek Milli Voleybol Takımı karşısında haftayı galibiyetle kapatma hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Kanada maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Detaylar...

KANADA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanacak Kanada-Türkiye karşılaşması, voleybolseverlerin en çok merak ettiği yayın ve saat bilgileriyle gündemde yer alıyor.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler için resmi yayın platformları netleşmiş durumda. Mücadele;

TRT ekranlarından

S Sport yayın platformundan

S Sport Plus dijital servisinden

canlı olarak takip edilebilecek.

Bu üç farklı yayın seçeneği sayesinde karşılaşma hem televizyon üzerinden hem de dijital platformlar aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kanada-Türkiye karşılaşmasının tarihi ve başlama saati, turnuvayı takip eden taraftarlar için büyük önem taşıyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi kapsamında oynanacak mücadele:

14 Haziran 2026 Pazar

21.30 (Türkiye saati) saatinde başlayacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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