Kanada Türkiye maçı hangi kanalda, Kanada Türkiye basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

Basketbol tutkunları, Kanada Türkiye maçını kaçırmak istemiyor. Kanada Türkiye basketbol maçı canlı izleme linki ve yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Kanada Türkiye karşılaşmasını canlı takip edebileceğiniz kanallar ve online platformlar hakkında bilgiler…

KANADA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kanada ile Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri kapsamında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler TRT Spor Yıldız kanalını tercih edebilir. Heyecan dolu mücadele için ekran başında yerinizi alabilirsiniz.

KANADA-TÜRKİYE MAÇINI TRT SPOR YILDIZ ÜZERİNDEN NASIL CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ?

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71 ve Vodafone TV 72 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak canlı yayın takip edilebilir.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Kanada ve Türkiye, FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri maçı için 11 Mart Çarşamba günü sahaya çıkacak.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, saat 20:30'da başlayacak ve taraftarlar bu saatte ekran başında olmalı.

KANADA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi Stadyumu'nda gerçekleşecek. Taraftarlar, hem stadyumda hem de ekran başında bu heyecana ortak olabilecek.