Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni kanun teklifi, kamu personelinin disiplin kayıtlarına ilişkin önemli bir düzenleme önerisi içeriyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından hazırlanan teklif, devlet memurlarının geçmişte aldığı bazı disiplin cezalarının özlük dosyalarından ve elektronik sistemlerden silinmesini amaçlıyor. Peki, kamu personeline sicil affı mı geliyor? Memurlara sivil affı Meclis'e geldi mi? Detaylar...

KAMU PERSONELİNE SİCİL AFFI MI GELİYOR?

“Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi”, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte, düzenlemenin kamu hizmetinde çalışma barışını güçlendirmeyi ve kamu personelinin motivasyonunu artırmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Düzenleme, özellikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memurlar ile sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen personeli kapsıyor.

Düzenleme kapsamında özellikle şu disiplin cezalarına ilişkin kayıtların silinmesi öngörülüyor:

Uyarma

Kınama

Aylıktan kesme

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Bu cezaların, memurların özlük dosyalarından çıkarılması ve aynı zamanda elektronik kayıt sistemlerinden tamamen silinmesi hedefleniyor.

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, devlet memurluğundan çıkarma cezası kapsam dışında bırakılıyor. Yani en ağır disiplin yaptırımları bu affın dışında tutuluyor.

Ayrıca bazı suç ve disiplin alanları da düzenlemenin dışında yer alıyor. Bunlar arasında:

Terör suçları

Zimmet

İrtikap

Rüşvet

Dolandırıcılık

Sahtecilik

Devlet sırlarını açığa vurma

Kamu vicdanını yaralayan diğer suçlar

Bu kapsam dışı bırakma, teklifin sınırlarını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Teklifin gerekçesinde, uzun yıllar önce verilmiş disiplin cezalarının memurların kariyer gelişimi, görevde yükselme süreçleri ve idari değerlendirmeleri üzerinde olumsuz etkilerini sürdürdüğü ifade ediliyor. Özellikle uyarma ve kınama gibi cezaların uzun süreli etkilerinin, ölçülülük ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı değerlendirmesi yer alıyor.

Düzenlemede ayrıca, affa konu olan kayıtların kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde özlük dosyalarından çıkarılması ve elektronik sistemlerden tamamen silinmesi öngörülüyor.

CHP tarafından hazırlanan "Devlet Memurlarına İlişkin Sicil Affı Hakkında Kanun Teklifi", Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmuş durumda. Bu yönüyle teklif, Meclis gündemine taşınmış bir düzenleme niteliği taşıyor.

Teklifin içeriği, kamu görevlilerinin geçmişte aldıkları bazı disiplin cezalarının sicil kayıtları üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Düzenleme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurlar ile sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçen personeli kapsıyor.