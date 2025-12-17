Haberler

Kamer Genç mezarına rakı dökülmesi gerçek mi?

Güncelleme:
Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında görüntülenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği görüntüler ortaya çıktı. Peki, Kamer Genç mezarına rakı dökülmesi gerçek mi?

Kamer Genç'in mezarı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği skandal görüntüler gündem oldu. Peki, Kamer Genç mezarına rakı dökülmesi gerçek mi?

KAMER GENÇ'İN MEZARINA RAKI DÖKÜLMESİ GERÇEK Mİ?

Olaya ilişkin konuşan Kamer Genç'in avukatı Ergün Özer, katıldığı televizyon programında yayınlanan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" sözlerine yer verdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da bulunduğu görüntülerde "Genç'in vasayeti" savunmasına cevap verildi. Özer "Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur" ifadelerini kullandı.

Ergün Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.

KAMER GENÇ'İN VASİYETİ NEDİR?

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez açıklamıştı. Söylemez, "Ben iyileşemezsem, bana bir şey olursa, beni Türk bayrağına sarın ve Tunceli'ye gömün" vasiyetinde bulunduğunu açıkladı.

KAMER GENÇ NE ZAMAN ÖLDÜ?

2015 yılında bir süre pankreas kanseri tedavisi gören eski Tunceli milletvekili Kamer Genç 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında öldü.

Osman DEMİR
Haberler.com
