Kahramanmaraş okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Kahramanmaraş'ta okul yok mu (KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kahramanmaraş'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı konusunda Kahramanmaraş Valiliği'nin vereceği kar tatili kararı büyük bir merakla bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ HAVA DURUMU

Kahramanmaraş'ta Kar Yağışı ve Dondurucu Soğuklar Etkisini Artırıyor

Kahramanmaraş yeni haftaya kış şartlarının en sert yüzüyle giriyor. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre şehirde kar yağışı, dondurucu gece ayazı ve kuvvetli nem oranları önümüzdeki 5 gün boyunca hayatı etkilemeye devam edecek.

Perşembe: Kar Yağışı Gece Başlıyor

08 Ocak Perşembe günü şehir genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 8°C olarak ölçülürken, gece saatlerinden itibaren termometrelerin 2°C'ye düşmesi ve kar yağışının başlaması bekleniyor. Nem oranının gün boyu %60 seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.

Cuma: Kar Sağanağı ve Sıfırın Altında Sıcaklık

09 Ocak Cuma günü kar yağışı şehri tamamen etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ani bir düşüşle gündüz en fazla 4°C olacak, gece ise -1°C ile dondurucu seviyelere gerileyecek. Nem oranının %91'e kadar yükselmesiyle birlikte hissedilen soğuk daha da artacak.

Cumartesi: Güneşli Mola ve Sert Ayaz

10 Ocak Cumartesi günü yağışlar yerini güneşli bir havaya bırakıyor. Gündüz sıcaklığın 7°C'ye kadar çıkması beklense de, gece saatlerinde dondurucu ayaz etkisini sürdürecek ve sıcaklık yine -1°C civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.

Pazar ve Pazartesi: Kar ve Fırtına Uyarısı

• 11 Ocak Pazar: Haftanın son gününde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde geri dönüyor. Sıcaklıkların gün içinde 4°C, gece ise 2°C olması tahmin ediliyor.

• 12 Ocak Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde Kahramanmaraş'ta şiddetli bir kar fırtınası bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 15 km (9 mph) hıza ulaşması öngörülürken, nem oranının %93 seviyelerinde seyredeceği ve kar yağışının yoğunlaşacağı bildirildi.

Vatandaşların özellikle cuma ve pazartesi günleri beklenen yoğun kar yağışı ile gece saatlerinde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda tedbirli olmaları önerilir.

KAHRAMANMARAŞ OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.