Kahramanmaraş hangi parti, Kahramanmaraş Belediyesi hangi partiden?

Kahramanmaraş’ın hangi parti tarafından yönetildiği, yerel seçimlerin ardından vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Kahramanmaraş Belediyesi hangi partiden?” sorusu özellikle siyasi gelişmeleri yakından takip edenler tarafından sıkça araştırılıyor. Büyükşehir belediyesinin mevcut yönetimi ve son seçim sonuçları, şehirdeki siyasi dengeleri anlamak açısından önemli ipuçları sunuyor.

Kahramanmaraş hangi parti?” ve “ Kahramanmaraş Belediyesi hangi partiden?” soruları, gündemdeki siyasi gelişmelerle birlikte yeniden öne çıktı. Yerel yönetimde hangi partinin söz sahibi olduğu, hem vatandaşlar hem de seçmenler için büyük önem taşıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut siyasi yapısı ve seçim sonuçlarına dair detaylar merak konusu olmaya devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA 2 SENE ÖNCE YAPILAN YEREL SEÇİMLER

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 2 sene önce gerçekleştirilen yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar, şehirdeki siyasi tabloyu yeniden şekillendirmişti. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçmenler büyükşehir ve ilçe belediyeleri için oy kullanmış, Kahramanmaraş’ın yönetim yapısı netleşmişti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ’DE KALMIŞTI

O dönem yapılan seçimlerde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı AK Parti adayı Fırat Görgel kazanmış ve büyükşehir yönetimi AK Parti’de kalmaya devam etmişti. Seçim sonucu, şehirdeki mevcut siyasi yapının sürdüğünü göstermişti.

İLÇELERDE FARKLI PARTİLER ÖNE ÇIKMIŞTI

Yaklaşık 2 sene önceki seçimlerde Kahramanmaraş ilçelerinde ise daha dengeli bir tablo ortaya çıkmıştı. Bazı ilçelerde AK Parti kazanırken, bazı bölgelerde CHP, Yeniden Refah Partisi ve diğer partiler belediye başkanlıklarını elde etmişti. Bu durum, şehir genelinde siyasi çeşitliliğin arttığını ortaya koymuştu.

• Onikişubat: AK Parti kazandı

• Dulkadiroğlu: Yeniden Refah Partisi kazandı

• Elbistan: CHP kazandı

• Afşin: AK Parti kazandı

• Türkoğlu: Yeniden Refah Partisi kazandı

• Pazarcık: CHP kazandı

• Göksun: Yeniden Refah Partisi kazandı

• Andırın: AK Parti kazandı

• Çağlayancerit: İYİ Parti kazandı

• Nurhak: CHP kazandı

• Ekinözü: CHP kazandı

31 Mart 2024 seçimleri, Kahramanmaraş’ta yerel yönetim açısından önemli bir dönüm noktası olmuştu. Büyükşehir belediyesinin aynı partide kalması süreklilik sağlarken, ilçelerdeki farklı kazanımlar şehirde rekabeti artırmış ve siyasi dengeyi daha hareketli bir hale getirmişti.

Osman DEMİR
