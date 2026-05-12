Kafalar yeni kanal mı açtı, Atakan-Bilal Hancı Youtube kanalında Fatih Yasin yok mu, Fatih Yasin neden yok?

YouTube’un en popüler içerik ekiplerinden Kafalar yeniden gündemde. “Kafalar yeni kanal mı açtı?” sorusu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yeni videolarda Atakan Özyurt ve Bilal Hancı ikilisinin yer alması dikkat çekti. Bu durum, ekipte bir değişiklik olup olmadığına dair iddiaları beraberinde getirdi.

Son paylaşımlarda Fatih Yasin’in görünmemesi, “Fatih Yasin neden yok?” sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’nın birlikte içerik üretmeye devam etmesi, kanalın yeni bir düzene mi geçtiği sorusunu da beraberinde getirdi.

 KAFALAR GRUBUNDA DAĞILMA SONRASI YENİ KANAL KARARI

Kafalar ekibinde yaşanan ayrılığın ardından Atakan Özyurt ve Bilal Hancı yeni bir YouTube kanalı açacaklarını duyurdu. İki isim, yaşanan sürece dair detaylı bir açıklamayı yeni kanallarında yapacaklarını belirterek takipçilerini merakta bıraktı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran gelişme sonrası, Kafalar grubunun geleceğine dair birçok iddia gündeme gelirken, ayrılığın nasıl gerçekleştiği de tartışma konusu oldu.

ATAKAN ÖZYURT’TAN FATİH YASİN AÇIKLAMASI

Atakan Özyurt, yaptığı açıklamada Fatih Yasin ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Özyurt, “Kafalar’ın dağıldığını Fatih Yasin’in videosuyla öğrendik. Giderken bizimle vedalaşmadı.” sözleriyle yaşanan sürece ilişkin iddiasını paylaştı.

Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, taraflardan konuya ilişkin farklı yorumlar da gelmeye devam ediyor.

FATİH YASİN İDDİASI SOSYAL MEDYAYI BÖLDÜ

Fatih Yasin’in ayrılık sürecindeki rolüyle ilgili iddialar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım takipçi yaşananları doğal bir ayrılık olarak değerlendirirken, bir kısmı ise tarafların açıklamalarını yetersiz buldu.

Kafalar ekibine dair gelişmeler yakından takip edilirken, yeni kanal üzerinden yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

