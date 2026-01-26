Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut kimdir? Rozet alan Davut Karadavut kaç yaşında, nereli?

Kadışehri'nin belediye başkanlık koltuğunda uzun yıllardır aktif olan Davut Karadavut, son dönemde partiler arası geçişiyle yeniden gündeme oturdu. Peki, siyasi geçmişi, karar alma süreçleri ve ilçe yönetimindeki hamleleriyle dikkat çeken bu isim kim? Rozet takma süreciyle birlikte siyasi dengelerde yaratacağı etki ve kariyerinin bilinmeyen yönleri, merak edilen sorular arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DAVUT KARADAVUT KİMDİR?

Davut Karadavut, Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı olarak görev yapan ve siyasi kariyeri boyunca farklı partilerden adaylık ve belediye başkanlığı deneyimi bulunan bir siyasetçidir. 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den Kadışehri Belediye Başkanı seçilen Karadavut, 2019'da BBP'den aday olmuş, sonrasında ise Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilmiştir. 2024 yılında ise AK Parti'ye geçişini açıklayarak siyasi yolculuğunda yeni bir sayfa açmıştır.

DAVUT KARADAVUT KAÇ YAŞINDA?

Davut Karadavut, 1970 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

DAVUT KARADAVUT NERELİ?

Karadavut, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Kadışehri'nde tamamladıktan sonra, ortaokul ve lise eğitimine Yozgat'ta devam etmiştir.

DAVUT KARADAVUT'UN KARİYERİ

Davut Karadavut, uzun yıllar Kadışehri'nde belediye başkanlığı yapmış ve farklı partilerle siyasi tecrübe kazanmıştır. 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti'den belediye başkanı olarak seçilen Karadavut, 2019 seçimlerinde BBP'den aday olmuş fakat kazanamamıştır.

Son olarak Yeniden Refah Partisi'nden aday olup belediye başkanı seçilmiş, kısa süre önce AK Parti'ye katıldığını açıklamıştır. Başkanlığı boyunca Kadışehri'nin modernleşmesi, altyapı geliştirme ve kültürel projelerle ilçeyi ileriye taşımayı hedeflemiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Karadavut, hem ailesine hem de Kadışehri halkına olan bağlılığıyla tanınmaktadır.