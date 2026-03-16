Kadir Topbaş neden Fatih Camii'ne gömüldü? Fatih Camii haziresinde kimler yatıyor?

Kadir Topbaş'ın vefatının ardından nereye defnedildiği ve defin sürecinin nasıl gerçekleştiği merak edilen konular arasında yer aldı. İstanbul'a uzun yıllar hizmet eden Kadir Topbaş için düzenlenen cenaze töreninin ardından defin sürecine ilişkin ayrıntılar da yıllar sonra gündeme geldi.

KADİR TOPBAŞ NEDEN FATİH CAMİİ'NE GÖMÜLDÜ?

Kadir Topbaş'ın Fatih Camii haziresine defnedilmesi kendi vasiyeti doğrultusunda gerçekleşti. Vefatından önce Kadir Topbaş, İstanbul'a az da olsa hizmet ettiğini söyleyerek Fatih Sultan Mehmed Han'ın kabrinin civarına defnedilmesinin mümkün olup olmayacağını dönemin yetkili isimlerine sordu. Bu sözler, uzun süre kamuoyuna yansımayan ve ailesinin de tam olarak bilmediği bir vasiyet olarak kaldı.

Kadir Topbaş'ın 13 Şubat 2021'de COVID-19 komplikasyonları ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından defin süreciyle ilgili gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatın hemen ardından Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş'ı arayarak ailenin görüşünü aldı ve babasının Fatih Camii avlusuna defnedilmesinin uygun olabileceğini dile getirdi. Daha sonra Vasip Şahin'in tanıklığıyla Topbaş'ın yıllar önce dile getirdiği bu temenni doğrulandı. Bunun üzerine aile de son arzusunun yerine getirilmesini kabul etti ve cenazesi 14 Şubat 2021'de Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından hazireye defnedildi.

FATİH CAMİİ HAZİRESİNDE KİMLER YATIYOR?

Fatih Camii haziresi, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar birçok önemli devlet adamı, alim ve kültür insanının kabirlerinin bulunduğu bir alan olarak biliniyor. Hazirede yer alan isimler arasında II. Mehmed, I. Gülbahar Hatun, Gazi Osman Paşa, Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Muhtar Paşa, Ahmed Midhat, Abdurrahman Nureddin Paşa, Âbidin Paşa ve Yahya Hayâtî Paşa gibi Osmanlı döneminin öne çıkan isimleri bulunuyor. Bunun yanında Dinozâde Veysel Paşa, Ahmed Selahaddin Bey ve Sadeddin Paşa gibi devlet görevlilerinin kabirleri de burada yer alıyor.

Hazirede ayrıca kültür, tarih ve ilim dünyasından pek çok isim bulunuyor. Ali Emîrî, Ahmed Amiş Efendi, Sami Efendi, Salih Zeki, Semavi Eyice, Kemal Karpat, Halil İnalcık, Mehmet Genç ve İlber Ortaylı bu isimler arasında sayılıyor. Bunun yanı sıra Abdullah Mahir Efendi, Mehmed Kazım Efendi ve 1846 doğumlu yazar İsmail Hakkı da hazirede yer alan isimler arasında bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini uzun süre sürdüren Kadir Topbaş da bu isimlerin bulunduğu Fatih Camii haziresine defnedildi.