Kadir İnanır mal varlığı, serveti ne kadar?

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Kadir İnanır, İstanbul’da zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun vefatının ardından sanat yaşamı, mal varlığı ve miras sürecine ilişkin başlıklar yeniden gündeme geldi.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI

Kadir İnanır’ın servetine ilişkin kamuoyuna yansıyan kesin ve resmi bir veri bulunmuyor. Sanatçının uzun yıllar boyunca sinema ve televizyon projelerinde yer aldığı, kariyeri boyunca çok sayıda yapımda başrol oynadığı ve bu süreçte gelir elde ettiği biliniyor ancak toplam mal varlığının ne kadar olduğuna dair resmi kaynaklar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle İnanır’ın servetiyle ilgili gündeme gelen rakamlar ya da iddialar kesin bilgi olarak kabul edilmiyor.

Yaşamı boyunca Yeşilçam’ın en tanınan oyuncuları arasında yer alan Kadir İnanır, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” gibi birçok filmde rol aldı. Kariyeri boyunca 180’den fazla sinema filmi ve televizyon dizisinde yer alan usta oyuncunun gayrimenkulleri, projelerden sağladığı gelirler ve olası yatırımları hakkında farklı iddialar gündeme gelse de, bunlara ilişkin resmi bir paylaşım yapılmadı.

KADİR İNANIR'IN SERVETİ KİME MİRAS KALDI?

Kadir İnanır’ın vefatının ardından mirasının kime kalacağına yönelik iddialar kamuoyunda geniş yankı buldu. Kamuoyunda sanatçının yeğenleri olarak bilinen Soner Arıca ve Levent İnanır’ın isimleri zaman zaman miras süreciyle birlikte anıldı; ancak yasal miras paylaşımı aile içi bilinirlik ya da kamuoyu algısına göre değil, Türk Medeni Kanunu’ndaki miras sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle miras paylaşımının varsa yasal mirasçılar ve olası vasiyetname doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ VAR MI, AÇIKLANDI MI?

Kadir İnanır’ın hayatta olduğu dönemde düzenlemiş olabileceği bir vasiyetname ya da miras sözleşmesine ilişkin kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sanatçının mal varlığının nasıl paylaşılacağı, varsa vasiyetname veya miras sözleşmesi kapsamında değerlendirilecek; böyle bir belge bulunmaması halinde süreç Türk Medeni Kanunu çerçevesinde yasal mirasçılık sırasına göre işleyecek. Jülide Kural’ın mirastan pay alıp almayacağı da ancak olası bir vasiyetname bulunması halinde netlik kazanabilecek.