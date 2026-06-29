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Kadir İnanır Jülide Kural ile evli mi? Kadir İnanır Jülide Kural ile neden evlenmedi?

Kadir İnanır Jülide Kural ile evli mi? Kadir İnanır Jülide Kural ile neden evlenmedi?
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Kadir İnanır Jülide Kural ile evli mi? Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın 77 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, özel yaşamı da yeniden gündeme geldi. Resmi olarak hiç evlenmeyen İnanır'ın, 2002 yılından bu yana oyuncu Jülide Kural ile sürdürdüğü uzun soluklu birlikteliği ve neden nikâh masasına oturmadığı kamuoyunda yeniden merak konusu oldu. Peki, Kadir İnanır Jülide Kural ile neden evlenmedi? Detaylar haberimizde.

Kadir İnanır Jülide Kural ile evli mi? Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın 77 yaşında zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, usta sanatçının özel yaşamı da yeniden gündeme geldi. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, resmi olarak hiç evlenmemesine rağmen 2002 yılından bu yana oyuncu Jülide Kural ile sürdürdüğü uzun soluklu birlikteliğiyle tanınıyordu. Peki, Kadir İnanır Jülide Kural ile neden evlenmedi? Detaylar...

KADİR İNANIR JÜLİDE KURAL İLE EVLİ Mİ?

Kadir İnanır ile Jülide Kural hiçbir zaman resmi olarak evlenmedi.

2002 yılında başlayan birliktelikleri, Kadir İnanır'ın hayatını kaybettiği güne kadar yaklaşık 24 yıl boyunca devam etti. Resmi nikâh yapmayan çift, buna rağmen birlikte yaşamlarını sürdürdü.

KADİR İNANIR JÜLİDE KURAL İLE NEDEN EVLENMEDİ?

Kadir İnanır'ın Jülide Kural ile neden evlenmediğine ilişkin herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

Ancak yakın çevrelerinin açıklamalarına göre İnanır ve Kural, ilişkilerini evlilik kurumundan bağımsız olarak sürdürmeyi tercih etti. Çift, resmi nikâh olmaksızın uzun yıllar birlikte yaşamını sürdürdü.

Kadir İnanır'ın bugüne kadar hiç evlenmemesiyle ilgili yaptığı açıklama ise şu şekildeydi:

"Yapamadık zamanında. Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık."

Kariyerinin en yoğun döneminde sinemaya duyduğu büyük tutku, doğru zamanda doğru insanla evlilik yoluna girememesi ve hayatını sanatına adamış olması nedeniyle hiç evlenmediğini açıklayan İnanır'ın sözleri, yıllar boyunca kamuoyunda sıkça gündeme geldi.

Dolayısıyla Kadir İnanır'ın bugüne kadar hiç evlenmemesinin arka planında tek bir neden değil, yıllar içinde şekillenen yaşam anlayışı yer aldı.

KADİR İNANIR NEDEN HİÇ EVLENMEDİ?

Kadir İnanır, geçmişte yaptığı açıklamada evlenememesini şu sözlerle anlattı:

"Yapamadık zamanında. Bir kavganın içindeydik, o sırada çocuğu yapacak doğru insanı da bulamadık."

Usta oyuncu, kariyerinin en yoğun döneminde sinemaya duyduğu büyük tutku, doğru zamanda doğru insanla evlilik yoluna girememesi ve hayatını sanatına adamış olması nedeniyle hiç evlenmediğini ifade etti.

Kadir İnanır'ın ölümüne kadar resmi nikâh yapmamasının ardındaki nedenlerden biri olarak sinemaya duyduğu büyük bağlılık gösteriliyor. Kariyerinin en yoğun dönemlerinde aralıksız film çekmesi, uzun set saatlerinde çalışması ve yaşamının büyük bölümünü sanatına adaması, düzenli bir aile hayatı kurmasını zorlaştıran etkenler arasında yer aldı.

Sanata ve mesleğine duyduğu sorumluluğu her zaman ön planda tutan usta oyuncunun, evliliği yarım bırakılmaması gereken ciddi bir bağ olarak gördüğü ifade edildi. Bu nedenle evliliği hayatının merkezine koymadığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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