Kadir Ezildi TV8’e mi geçti, Kadir Ezildi’nin TV8’deki programı Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak?

Kadir Ezildi’nin TV8’e geçtiğine ve yeni programının bu kanalda yayınlanacağına dair TV8 ya da yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ezildi’nin “Temizlik Benim İşim Geliyor” mesajıyla TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, programın TV8’de yayınlanacağı şeklinde yorumlandı. Yeni programın başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. İşte Kadir Ezildi’nin yeni projesine dair bilinenler.

KADİR EZİLDİ TV8’E Mİ GEÇTİ?

Kadir Ezildi’nin TV8’e geçtiği resmi olarak doğrulanmadı. Ezildi, Instagram hesabından paylaştığı hikâyede “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerine yer vererek TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketledi. Bu paylaşım, sunucunun yeni programıyla TV8 ekranlarında yer alacağına işaret olarak değerlendirildi. Ancak kanal tarafından programın yayın akışına alındığına dair resmi bir duyuru yapılmadı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kadir Ezildi’nin yeni programının başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Programın hangi gün ve saatte ekrana geleceği de netlik kazanmadı. Yayın tarihine ilişkin bilgiler, TV8 ya da yapım şirketinin resmi açıklamasıyla belli olacak.

YENİ PROGRAMIN ADI NE?

Kadir Ezildi’nin paylaşımında “Temizlik Benim İşim” adı yer alırken, bazı haberlerde yeni projenin adının “ Kadir Ezildi ile Kirli Evler” olacağı öne sürüldü. Bu haberlere göre yeni formatta Kadir Ezildi, temizlenmesi gereken evleri ziyaret ederek ev sahipleriyle birlikte temizlik yapacak. Programın kesin adı ve formatı ise resmi açıklamayla netleşecek.

YENİ PROGRAMIN YAPIMCISI KİM?

Kadir Ezildi’nin yeni projesinin yapımcılığını, En Hamarat Benim’in de yapımcısı olan Talya Prodüksiyon’un üstlendiği belirtiliyor.

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi’nin NOW ekranlarında sunduğu En Hamarat Benim’in sona erdiği öne sürüldü. Programın reyting düşüşü nedeniyle sona erdiği iddia edilse de NOW tarafından bu yönde resmi bir açıklama yapılmadı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Temizlik Benim İşim, Kadir Ezildi’yi geniş kitlelere tanıtan ve yarışmacıların birbirlerinin evlerini temizleyerek puan topladığı bir gündüz kuşağı yarışmasıydı. Program, uzun süre FOX ekranlarında yayınlanmış ve en çok izlenen gündüz programları arasında yer almıştı. Kadir Ezildi’nin paylaşımı, sevilen formatın yeniden ekrana döneceği beklentisini artırdı.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, 19 Mart 1995’te Konya’da doğdu. TLC’de yayınlanan Temizlik Avcıları programıyla tanınan Ezildi, ardından Temizlik Benim İşim ve En Hamarat Benim programlarının sunuculuğunu üstlendi. Sosyal medyada paylaştığı temizlik ipuçlarıyla da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ezildi, Gamze Türkmen ile evli.